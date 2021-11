League of Legends – Riot dévoile le festival RiotX Arcane

Annoncée il y a deux ans lors de la célébration des dix ans de Riot Games, la série animée Arcane se déroulant dans le monde de League of Legends est sur le point de sortir sur Netflix. Arcane prend place dans le monde de Runeterra et plus précisément dans deux villes que tout oppose : Piltover et Zaun. Le scénario suit les deux sœurs Jinx et Vi, deux champions emblématiques qui, ayant survécu dans les souterrains insalubres de Zaun vivent désormais des vies différentes.

Pour célébrer et préparer l’arrivée de leur « plus grosse exploration à ce jour », l’éditeur a prévu le festival RiotX Arcane pour rendre hommage à la sortie de sa série animée mais également aux divers jeux de Riot dont League of Legends, Valorant, Runeterra, Wild Rift, Team Fight Tactics. Via ce festival et ces diverses récompenses, Riot Games souhaite essentiellement remercier les fans de leur présence et de leur engagement depuis toute ces années et qui ont permis de faire vivre le lore et l’écosystème de l’ensemble des jeux.

« Le joueur en file solo qui ne peut pas s’arrêter sur une défaite. Le pro qui s’échauffe en coulisses. La créatrice qui passe des heures à analyser les mécaniques. Le cosplayeur qui passe une nuit blanche pour que ses Gantelets Atlas soient parfaits. Oui, vous. » (Site officiel de Riot Games)

Le festival se déroule en trois parties. Tout d’abord, ce samedi se déroule la finale des championnats du monde de League of Legends mais également la date de sortie des trois premiers épisodes de la série Arcane. L’éditeur souhaite rendre cette date doublement capitale en marquant le coup. Ainsi, la finale du Mondial s’ouvrira avec un Show Open sur le thème d’Arcane avec des performances musicales notamment d’Imagine Dragons, Bea Miller, JID et Denzel Curry. Cette grande finale sera diffusée sur Twitch à partir de 13h. Quant à la Première mondiale d’Arcane, elle sera diffusée sur Twitch le 7 novembre à 01h30 (heure française) avec des récompenses de visionnages sur tous les jeux à la clé.

Le festival RiotX Arcane se poursuivra avec deux événements d’une durée d’une semaine chacun qui rend hommage aux deux villes représentées dans la série Arcane. Le premier intitulé Fête du progrès se tiendra du 7 au 13 Novembre 2021. Il s’agit d’un « festival piltovien autour du progrès et de l’innovation » dans tout l’écosystème de Riot qui proposera du contenu dans tous les jeux pour occuper les fans jusqu’à la sortie le 13 novembre des trois autres épisodes composant l’acte 2. À partir du 14 et jusqu’au 20 novembre, La Ville souterraine de la nuit offrira une « plongée dans Zaun et un hommage » à la communauté en faisant office de bouquet final.

Clairement, le festival RiotX Arcane est synonyme de cadeaux et de diverses mises à jour pour l’ensemble des jeux Riot. L’éditeur précise que davantage de détails arriveront au fur et à mesure que l’événement progressera. On retrouve donc, entre autres, l’ajout de skins gratuits d’Arcane pour League of Legends, l’arrivée de Jayce et Caitlyn dans League of Legends: Wild Rift, un nouveau mode JcE permanent pour Legends of Runeterra, la parution d’un nouvel ensemble Gadgets en folie pour Teamfight Tactics ou encore un nouvel agent pour Valorant. L’éditeur offre diverses récompenses comme les récompenses de visionnages avec des emotes, des œufs de petits légendes pour TFT et bien d’autres encore…

Plus précisément, League of Legends s’offre une mise à jour de présaison 2022 ainsi que diverses mises à jour thématiques, des modifications pour la carte de la Faille de l’Invocateur et d’autres éléments qui seront communiqués au fur et à mesure.