Arcane – Jinx a un compte à régler avec Vi et son passé dans ce nouveau trailer

On a eu le droit ce vendredi 11 juin 2021 à un vrai extrait de la prochaine série de Riot : Arcane, disponible en automne sur Netflix. Mais qu’est-ce que ça donne ? Jusque là, on a eu quelques bribes par-ci, par-là de la série, comme une première annonce pour les 10 ans de Riot Games le 16 octobre 2019. Les fans de League of Legends étant en haleine depuis ce jour là, ils attendent beaucoup de cette série mettant en scène Jinx, Gâchette folle. On espère savoir comment Jinx a pu passer de la fille mignonne proche de sa sœur Vi, à une psychopathe et terroriste notoire de Zaun et de Piltover.

On commence à entrevoir quelques éléments de réponse à la question “Comment Jinx est devenue folle ?” dans l’extrait qui a été dévoilé vendredi dernier sur Arcane. Les décors de l’extrait sont toujours très travaillés, avec cette patte graphique mêlant cartoon et réalisme. C’est toujours très beau et ça donne envie de voir ce que réserve la série sur l’entièreté de sa diffusion.

Jinx a grandi depuis les derniers trailers où on la voyait enfant avec Vi. Ce n’est clairement plus la jeune fille candide qui pleurait en se tenant à sa sœur. Elle est armée, et rejoint un endroit sûrement lié à son passé, étant donné les flashbacks que l’on peut voir pendant qu’elle frappe la machine de combat.

Jinx a semble-t-il d’ores et déjà viré de bord, étant donné l’absence de compassion qu’elle ressent quand elle tire sur le corbeau qui la fait sursauter au début de la vidéo. Sa soeur Vi apparaît comme la source de son traumatisme. Avant de frapper, les mots Vi apparaissent partout autour d’elle, avec une musique et une ambiance sonore malsaine.

Jinx a l’air de vouer une haine et une obsession malsaine pour sa grande soeur. On voit cette dernière frapper Jinx avec une puissance non retenue juste avant que Jinx s’enflamme sur la machine de combat. Cette obsession a l’air de cacher beaucoup de haine, de passif, et en même temps d’amour, mais elle est bien là, Jinx veut dépasser Vi sur son score contre la machine de combat.

Mais comment on en est arrivé là ? Qu’est-ce qui a bien pu se passer entre les deux sœurs qui semblaient inséparables dans les premiers trailer d’Arcane ? On aura sûrement les réponses à toutes ces questions en automne, sur Netflix.