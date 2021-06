League of Legends – Patch 11.12, l’été arrive, ainsi que Dr.Mundo !

Après l’annonce il y a maintenant 2 semaines de la refonte de Dr.Mundo avec ses sorts et ses skins, Riot nous dévoile le patch 11.12 de League of Legends qui clairement, annonce l’été.

Comme toutes les 2 semaines, League of Legends s’offrent un patch, mêlant nerf et buff, ainsi que pleins d’autres ajustements sur la faille de l’invocateur, et si vous voulez rester à la page, c’est ici que ça se passe. On va faire un rapide récapitulatif des changements les plus importants qui vont arriver à nos champions préférés.

Au niveau des nerfs, plusieurs clients ont eu le droit à une baisse de régime.

Grand aimé de la faille de l’invocateur, Udyr fait des ravages au niveau pro , et donc son cône lié à sa posture de phénix baisse pas mal au niveau des dégâts par niveau, mais son ratio de base de puissance est augmenté : ( 60/110/160/210/260/310 (70% de votre puissance) ? 50/95/140/185/230/275 (80% de votre puissance).

, et donc son cône lié à sa posture de phénix baisse pas mal au niveau des dégâts par niveau, mais son ratio de base de puissance est augmenté : ( On connaissait tous Varus létalité qui ne prenait aucune vitesse d’attaque, se basant essentiellement sur ses dégâts bruts (qui pouvait d’ailleurs se jouer mid quand le champion était bien géré à bas niveau). A ce niveau là aussi, Varus va pouvoir se calmer, puisque le buff d’attaque de son Z drastiquement réduit par rapport au PV maximum de la cible : 10,8/14,4/18/21,6/25,2% ? 9/12/15/18/21%

qui ne prenait aucune vitesse d’attaque, se basant essentiellement sur ses dégâts bruts (qui pouvait d’ailleurs se jouer mid quand le champion était bien géré à bas niveau). A ce niveau là aussi, Varus va pouvoir se calmer, puisque drastiquement réduit par rapport au PV maximum de la cible : Si vous ne supportiez plus de voir votre Nasus Top vous dominer en terme de sustain, Riot a l’air d’avoir entendu votre appel, car la régénération de son passif “Mangeur d’âme” est pas mal réduite: 12/18/24% (niveau 1/7/13) ? 10/16/22% (niveau 1/7/13)

Passons aux buffs les plus importants de ce patch 11.12 !

Draven ? C’est pour Draven ! Malheureusement, le bourreau de Noxus se fait se plus en plus discret depuis quelques temps sur la voie du bas. Surtout en début de partie. C’est pourquoi les dégâts bonus sur son A “Hache Tournoyante” sont augmentés : 12/18/24% (niveau 1/7/13) ? 10/16/22% (niveau 1/7/13).

Malheureusement, le bourreau de Noxus se fait se plus en plus discret depuis quelques temps sur la voie du bas. Surtout en début de partie. C’est pourquoi les dégâts bonus sur son sont augmentés : Hecarim ne court plus aussi paisiblement qu’avant , et malgré le coup dans les pattes qu’il a subi lors du patch 11.9, il faut continuer à lui donner un coup de boost, sinon le cavalier des îles obscures va continuer à faire du sur place ! Les dégâts de son A “Carnage” : 75% de vos dégâts d’attaque bonus ? 85%

, et malgré le coup dans les pattes qu’il a subi lors du patch 11.9, il faut continuer à lui donner un coup de boost, sinon le cavalier des îles obscures va continuer à faire du sur place ! Les dégâts de son : Depuis le nerf de l’armure roncière (qui donne accès à la côté épineuse), Rammus boude un peu sur la faille de l’invocateur. Sa grande amie de toujours n’est plus là pour créer cette fameuse domination face aux ADCs adverses, donc son Z “Boule défensive” se voit augmenter son armure bonus : 30 ? 40, et son R “Frappe Ascendante” se voit baisser ses délais de récupérations par niveau : 130/110/90 secondes ? 110/95/80 secondes.

La liste des buffs et des nerfs n’étant pas exhaustives, on vous invite à vous pencher pour de plus amples informations sur le site officiel de League of Legends.

Il était temps d’enfiler son chapeau de paille, ses lunettes de soleil, et son maillot dans la faille de l’invocateur ! Braum cocktails et Sett bronzette, ainsi que leurs chromas, arrivent dans ce patch 11.12 pour essayer tant bien que mal de vous rafraîchir en prévision de l’été !

Et, en plus de tout ça, le temps attendu docteur fou, Dr.Mundo, après son arrivée fracassante sur le PBE, va enfin pouvoir nous faire peur sur les serveurs officiels, attendons maintenant de voir ce que Riot a prévu pour notre dément de Zaun préféré !