League of Legends – Le médecin fou, Dr. Mundo, s’offre un coup de polish

Riot a enfin sorti le rework d’un des champions de League of Legends qui le méritaient le plus, le fameux Dément de Zaun : Dr. Mundo. Après avoir annoncé qu’ils planchaient sur quelques refontes en ce début d’année 2021 et ayant ouvert un sondage à la communauté pour savoir quels champions auraient le droit à un rework complet (Les actuels candidats étant : Udyr, Skarner, Quinn, Shyvana et Nocturne), c’est le bourreau violet qui a enfin reçu son coup de polish bien mérité. En effet, malgré le fait que certains leaks soient apparus il y a quelque temps. on avait encore aucune nouvelle officielle du rework, et, en ce lundi 25 mai, on a pu enfin entrevoir le champion en jeu, les splasharts des skins, et son gameplay avec tous ses sorts dévoilés. C’est ce que nous allons voir.

Parlons des sorts ! En tant que joueur, c’est ce qui doit vous intéresser le plus.

La compétence passive : “Là où il veut”, permet à Mundo de résister au prochain effet immobilisant, lui faisant perdre quelques PV et laissant tomber une bombonne chimique qu’il peut ramasser en marchant. Il récupère ces PVs en récupérant la bombonne, faisant baisser le délai de récupération du passif. Les ennemis peuvent marcher sur la bombonne pour la détruire.

Son A : "Scie rouillée", Dr. Mundo lance une scie qui, en touchant son adversaire, le ralentit, et lui fait des dégâts magiques en fonction de ses PVs actuels. (Ne change pas du tout par rapport au Q spell précédent)

Son Z : "Défibrillateur", électrocute désormais Mundo, lui infligeant des dégâts magiques continus, à lui et aux ennemis proches, convertissant une partie des dégâts infligés en PV. La vague d'énergie à la fin explose et inflige des dégâts magiques aux ennemis dans la zone d'effet. Le sort peut être relancé pour mettre fin à ces effets.

Son E : "Confusion" , le passif de ce sort inflige des dégâts d'attaque selon ses PVs manquants. L'actif du sort : Dr. Mundo lance sa sacoche sur un ennemi, infligeant des dégâts physiques, toujours selon ses PVs manquants. Si l'ennemi meurt de cette façon, il sera envoyé plus loin.

Son R : "Dosage maximal", est pratiquement le même que celui d'avant, en plus adaptatif, vu que vous ne perdez pas de PV en l'activant, mais vous récupérez directement un pourcentage de PV, en plus de dégâts d'attaque.

Le rework de Dr. Mundo dans League of Legends est un des moins dénaturants comparé à ces prédécesseurs (Fiddlestick ou Volibear par exemple). On aura toujours ce bourreau fou, avec son gameplay se basant sur les PVs. Pour les fans de l’histoire, la refonte s’accompagnera sûrement d’un lore beaucoup plus étoffé. Dans tous les cas, le rework de Dr. Mundo sera actif sur le patch 11.12 qui arrivera prochainement, et est déjà disponible sur le serveur de test PBE !