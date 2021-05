Legends of Runeterra – Le cosmos en approche dans le patch 2.8.0

Un évenement majeur fait son apparation avec la note de patch 2.8.0 sur Legends of Runeterra. Les premières informations nous ont été données sur le site officiel du jeu, avec en tête d’affiche l’annonce pour la première fois de skins pour des cartes de champions. L’évènement “Sombre Horizon” permet donc à Zed, Yasuo, Riven, et Shyvana, de profiter de skins d’une vraiment bonne qualité pour un premier jet, qui pourrait ouvrir d’autres possibilités par la suite. Les fans seront très certainement heureux de voir cette arrivée après un an d’existence officielle du jeu de cartes de League of Legends.

Les skins sur Legends of Runeterra étaient un ajout prévu par Riot. On peut quand même se demander si cela est vraiment pertinent pour un jeu de cartes, sachant que de nombreuses autres features comme les plateaux et la multitude de possibilités qui viennent avec pouvaient déjà suffire.

En plus des skins de champions, le patch s’accompagne aussi de nouveaux gardiens dans le même univers, des emotes, des dos de cartes, et un nouveau plateau qui est, malgré ce qu’on peut dire, extrêmement bien travaillé, à voir en jeu pour les animations qui viennent avec.

Les développeurs n’ont pas chômé, car en plus de tout ça, de nombreux ajouts sont arrivés pour le Labo, un des modes de jeu de Runeterra particulièrement aimé (possibilité de tester des champions qu’on n’a pas, de jouer avec des amis…). On a finalement accès à un mode de jeu “Butin partagé” qui permettra aux joueurs en coop de partager entre eux de nouvelles récompenses si ils sortent victorieux de leur rencontre.

Le patch 2.8.0 donne la possibilité à Riot d’enclencher la seconde en terme de contenu additionnel. Les adeptes du jeu de cartes ne seront pas à plaindre cette année.