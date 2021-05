Overwatch League 2021 – Le récap des deux semaines du May Melee

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous aborderons les semaines 3 et 4 du tournoi

Ces deux dernières semaines de compétition furent plutôt intenses pour l’Overwatch League puisque nous avons pu assister aux matchs de qualification durant la troisième semaine, puis ce week-end fut marqué par la fin du premier tournoi de la saison 2021. Et contre toute attente, les vainqueurs de ce May Melee ne sont autres que l’équipe des Dallas Fuel, que nous avons eu l’occasion de voir briller lors de leurs matchs durant cette compétition.

Durant les deux premières semaines de tournoi, ce sont les Houston Outlaws et les Chengdu Hunters qui avaient créé la surprise avec des parcours sans faute, remportant tous leurs matchs de placement avec succès. Les Dallas Fuel, quant à eux, n’avaient gagné que deux matchs sur les quatre, ce qui les conduisit aux phases d’élimination en attendant le grand week-end du tournoi. Ils auront réussi l’exploit d’éliminer la plupart des équipes favorites pour la finale.

Tournois de qualification par région

Inscrits dans la région Ouest, les Dallas Fuel ont éliminé les double champions du monde San Francisco Shock dès les quarts de finale. Dès ce premier affrontement, l’équipe surprend et fait monter les espoirs de nombreux spectateurs désireux de voir les prochains combats de l’équipe. Et ces attentes furent vérifiées dès les demi-finales quand ils ont sorti leurs voisins texan et se sont qualifiés d’office pour les phases d’élimination avec un 3-0 mérité bien qu’inattendu, les qualifiants aussi pour le tournoi aux côtés des Florida Mayhem.

Du côté de la région Est, les Chengdu Hunters ne déméritent pas et sortent l’équipe des Seoul Dynasty, l’une des meilleures équipes de la région lors des années précédentes, et se qualifient pour le tournoi avec une autre équipe chinoise, les Shanghai Dragons. Nous n’avons que très peu parlé de cette équipe depuis le début de la saison, et pour cause, les Dragons sont abonnés aux premières places, remportant le May Melee et la Countdown Cup l’année dernière, les menant à la première place du classement générale de l’année 2020.

Week-end de tournoi

Le moment est enfin venu, nous avons les quatre équipes qualifiées pour le May Melee 2021 : Chengdu Hunters, Dallas Fuel, Shanghai Dragons et Florida Mayhem. Sur le principe d’un tournoi à double élimination, chaque équipe perdante pourra jouer un second match afin de se qualifier pour la Grande Finale du tournoi. Et c’est à ce moment que nous avons assisté à la défaite des Chengdu Hunters face aux Dallas Fuel, puis face aux Florida Mayhem, les éliminant définitivement de la compétition.

Puis vint la consécration pour les Dallas Fuel, tout comme les autres outsiders de la saison. C’est une véritable surprise de les voir arriver si loin dans la compétition, si on se réfère aux résultats des années précédentes. Avec deux victoires samedi et dimanche contre les Shanghai Dragons, la seconde équipe texane devient championne du May Melee 2021, ce qui les propulse directement à la deuxième place du classement général de la saison.

Nos attentes pour les semaines à venir

À l’image d’une explosion, les Houston Outlaws et les Chengdu Hunters ont commencé la saison en force, ne laissant passer aucune erreur des équipes adverses et faisant preuve d’une très bonne économie des attaques ultimes. Toutefois, l’onde de choc s’estompe et finit par disparaître, laissant apparaître le principal défaut de ses équipes pour la saison : la régularité. On espère toutefois les retrouver en tête des prochains classement pour le tournoi à venir.

Maintenant que nous avons une première équipe victorieuse pour la saison, nous avons hâte de retrouver les Dallas Fuel pour le June Joust qui débutera par les matchs de placement dès le vendredi 21 mai, avec pour ouverture un affrontement entre Paris Eternal et Toronto Defiant. Ainsi, il n’y aura pas de matchs cette semaine, le temps pour les équipes de se remettre de leurs émotions (et nous aussi) avec une petite pause. On se retrouve dans deux semaines pour faire le point sur le début du deuxième tournoi de l’Overwatch League 2021.