Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 2

Ce nouveau RDV a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous aborderons la deuxième semaine de tournoi.

Avec la nouvelle organisation concernant le découpage de cette saison 2021, nous sommes déjà arrivés à plus de la moitié des matchs de qualification du May Melee. Nous avons assisté aux premiers matchs de toutes les équipes en lice et il est désormais possible de se faire une idée des différentes stratégies mises en place par les joueurs pour espérer atteindre la finale. Les prochaines semaines seront décisives et les équipes en bas du classement n’ont plus le droit à l’erreur pour leurs prochains affrontements en Overwatch League.

Le nouveau visage de Paris Eternal

L’équipe parisienne démarre cette seconde semaine, l’occasion pour nous de découvrir les nouveaux joueurs qui la composent. Après une première manche perdue très rapidement sur Oasis face aux Vancouver Titans, Paris Eternal prend son temps pour démarrer la compétition et reprend très vite le dessus en gagnant les trois manches suivantes, malgré un round très compliqué sur Hanamura qui se soldera par un 6-5 pour l’équipe française.

Malheureusement, les Paris Eternal ont eu la lourde tâche de se frotter aux Houston Outlaws, véritables outsiders de cette saison. Avec une stratégie plutôt défensive, l’équipe française sait faire preuve de patience ainsi que d’une très bonne gestion économique durant ses matchs afin de cumuler les attaques ultimes, tout en forçant ses adversaires à en utiliser un maximum. Une stratégie payante pour leur premier match mais qui pourrait atteindre ses limites faces aux équipes trop agressives.

Les premières équipes qualifiées

Les Houston Outlaws continuent leur parcours sans faute et se hissent à la tête du classement en se qualifiant d’office pour le premier tournoi de la saison. En effet, après avoir joué leurs quatre matchs de qualification, l’équipe texane prend la première place du classement de la division Ouest et pourrait se retrouver parmi les équipes finalistes du May Melee. On retiendra leur victoire face aux London Spitfire pour le moins expéditive, avec un match de moins d’une heure.

L’un des matchs les plus attendus de ce week-end opposait les Chengdu Hunters face aux Philadelphia Fusion, ayant toutes deux cumulées trois victoires sur leurs trois premiers matchs. Bien que l’équipe américaine ait remporté cette affrontement, les deux équipes étant en premières positions du classement de la division Est, elles se qualifient pour les playoffs du tournoi. Effectivement seulement les deux meilleurs équipes de cette région peuvent se qualifier sans passer par le tournoi de qualification qui auront lieu le week-end prochain.

Nos attentes pour les semaines à venir

Ainsi les prochains matchs permettront à deux équipes de la région Ouest de se qualifier aux côtés des Houston Outlaws pour les playoffs. Il sera possible de suivre les derniers matchs dès ce soir à 21h pour assister à l’affrontement entre Paris Eternal et Atlanta Reign. De plus, les San Francisco Shock disputeront deux matchs ce week-end et ne devront commettre aucune faute s’ils souhaitent se qualifier parmi les trois meilleurs équipes de la région Ouest.

Nous sommes impatients de découvrir le classement mis à jour à la fin de la semaine 3 qui nous révélera les équipes qualifiées ainsi que les prochains matchs éliminatoires, afin de participer aux playoffs de ce May Melee. Les nombreuses modifications apportées aux équipes pour cette nouvelle saison de l’Overwatch League bouleversent totalement nos habitudes et chamboulent le classement qui jusqu’alors restait très constant.