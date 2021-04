Le CIO annonce les Olympic Virtual Series, les Jeux Olympiques d’eSport !

Le CIO (Comité International Olympique) et des fédérations de sports s’associent à des grandes maisons d’édition de jeux vidéo pour la création des Olympic Virtual Series, des compétitions eSports qui auront lieu parallèlement aux Jeux Olympiques de Tokyo.

On ne cesse de le dire et de le répéter, l’eSport est un véritable sport à part entière, qui est en phase de gagner ses lettres de noblesse. En effet, quel immense aboutissement que peu de personne osait encore espérer il y a quelques années, que cette annonce du CIO ! Enfin, la pratique qui a vu le jour dans les salles d’arcade enfumée des années 1970 gagne la reconnaissance qu’elle mérite, en rentrant dans le club fermés des disciplines olympiques.

Le communiqué officiel du Comité Olympique précise :

Les Olympic Virtual Series créeront une passerelle entre le monde sportif réel et la communauté des sports virtuels et de simulation, offrant ainsi la possibilité de se rapprocher du Mouvement olympique. Chaque FI proposera une épreuve dans un format qui optimisera la participation grand public en ligne et privilégiera l’inclusion. La série grand public sera ouverte à tous partout dans le monde ; il sera possible d’y participer depuis chez soi ou depuis des installations d’entraînement et elle aura pour vocation de susciter l’engouement du public en prélude aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.