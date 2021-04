Razer Invitational 2021 – Les compétitions seront de retour cette année

Fort du succès de sa saison 2020, la série de tournois des Razer Invitational sera de retour cette année pour assister à différentes compétition sur trois jeux différents. Les inscriptions viennent d’ouvrir pour les joueurs aux États-Unis, cependant de nouveaux tournois devraient voir le jour dans différentes régions du monde plus tard dans l’année, tout comme lors de la saison précédente.

Cette nouvelle compétition esportive viens bouleverser les codes en permettant à tous les joueurs souhaitant tenter leur chance de s’y inscrire. Cette démarche est motivée par l’envie de mettre en valeur les nouveaux talents de l’esport dans le monde entier. D’autre part il est possible de suivre ces tournois sur Twitch, YouTube et Facebook afin de découvrir des styles de jeux différents de ce que nous avons l’habitude de voir par les joueurs professionnels.

“Razer Invitational a été fondé avec l’idée de créer une véritable plateforme compétitive où chaque athlète aura la chance de concourir, quel que soit son niveau de jeu, son sponsor ou son affiliation à une équipe… en rendant les tournois compétitifs accessibles à tous dans le monde entier et en formant la prochaine génération d’athlètes esports.” – Khang Thai, Senior Global Esport Lead chez Razer.

Chaque joueurs est libre de s’y inscrire individuellement ou en équipe afin de s’affronter sur Brawl Stars, Rainbow Six: Siege et Fortnite avec à la clé un cashprize en finale de 10 000$ par titre et du matériel Razer à remporter. Il sera également possible de remporter des récompenses des sponsors de la compétition en visionnant les différents matchs disponibles en streaming, une stratégie qui ne manquera pas d’attirer de nombreux spectateurs.

Les Razer Invitational représente une alternative aux compétitions les plus connues et permettront aux différents joueurs de se faire remarquer par les structures esportives et ainsi peut-être devenir joueurs professionnels. Ce genre d’initiatives semble devenir de plus en plus fréquent dans différentes régions du monde, avec notamment la création de l’Open Tour France sur Valorant avec un premier tournoi planifié pour le 8 mai.

En attendant l’arrivée des tournois en France, il sera possible de suivre la compétition des Razer Invitational 2021 dès le 7 mai avec chaque semaine l’arrivée d’un des trois titres proposés, suivie des phases de qualifications puis des playoffs durant le weekend avant la grande finale chaque dimanche. L’accessibilité des jeux choisis par Razer permettra également de nous faire découvrir de nombreux joueurs venant de plateformes différentes.