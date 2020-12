Razer Tomahawk – Le mini-PC gaming en kit

Nous en avions parlé à l’occasion du CES 2020, où Razer l’avait présenté, le Tomahawk est le tout premier PC fixe produit par Razer, spécialisé jusqu’ici dans les laptops gaming et les accessoires. Mais la société n’oublie pas ses racines portables, et nous propose ici un PC certes desktop, mais à l’encombrement mini-mini.

Ainsi, la firme vante la facilité avec laquelle on peut emmener son Tomahawk partout, avec à l’esprit les LAN parties ou autre tournoi…

Evidemment, qui dit PC gaming dit performances, et le Tomahawk est un peu comme le Petit Pimousse (dédicace aux vieux !), petit mais costaud. Il embarque ainsi une carte mère Intel NUC (Next Unit of Computing) sur-mesure, munie d’un processeur i9-9980HK Coffee Lake, plus ou moins le top du top du moment, 16GB de RAM, un disque SSD de 512GB et un disque dur de 2TB.

Bien entendu, tout cela est modulable, ou presque ; c’est même l’un des arguments principaux du PC. Ses composants se changent en un tournemain, sans outil : on ouvre le tiroir, et on change la pièce concernée, comme on insère ou retire une cartouche d’encre dans une imprimante ! La chose a tout de même ses limites, et pour le moment, la carte mère, et donc le processeur, ne peuvent pas être changés, puisque sur-mesure et qu’un seul modèle est proposé. Pas de souci par contre pour la mémoire RAM, les disques durs, ou la carte graphique.

De carte graphique, le PC en est d’ailleurs dépourvu. Dans sa version de base, il faudra acquérir le GPU en plus du PC, ce dernier étant compatible avec tout le matériel du marché. Razer propose toutefois une version prémium de son Tomahawk, équipée d’une carte NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Founders Edition, par contre, il faudra y mettre le prix.

Il faudra de toutes façons mettre le prix, même pour la version “de base” du PC, puisque sans carte graphique, il est proposé à 2400 $ (1970 €). La version embarquant la RTX 3080 est, elle, vendue 3200 $ (2629€). Ce qui n’empêche pas la machine d’être déjà sold-out…