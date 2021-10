League of Legends – Adieu le chat global, adieu la toxicité ?

Ces dernières années, le harcèlement en ligne est devenu un réel problème au sein de notre société, et d’autant plus dans l’univers du jeu vidéo. Lorsque l’on évoque la toxicité, un jeu en particulier nous vient en tête : League of Legends. Que ce soient des comportements liés au gameplay comme l’antijeu, la désertion, la tricherie ou encore les messages à répétition dans l’espace chat, l’expérience de jeu est polluée par tous ces néfastes comportements. D’ailleurs, si vous commencez tout juste le jeu, votre ami va sûrement vous conseiller de « mute » le chat pour pouvoir être tranquille. Riot Games est parti en croisade contre toutes ces attitudes qui dérangent afin de redorer l’image de son titre.

En 2018 avait été introduit le système d’Honneur, qui permet de récompenser les joueurs qui adoptent un bon comportement et donc, espérer réduire les mauvais comportements : si tu es gentil, tu auras un cadeau, comme des skins gratuits par exemple. Mais Riot Games veut aller plus loin.

Ainsi, dans le prochain patch de mise à jour de League of Legends, Riot Games va supprimer une fonctionnalité qui est essentiellement utilisée pour harceler les joueurs pendant les combats dans la Faille. Cette fonctionnalité est le chat global qui, de base, sert à discuter entre les équipes. Vous l’avez compris, il y a plus d’interactions négatives que de petites plaisanteries. La messagerie /all sera donc désactivée dans les files de matchmaking. C’est la seule chose qui sera désactivée : vos ennemis pourront toujours voir et entendre vos emotes et vos maîtrises de champion. La messagerie d’équipe reste puisqu’elle est essentielle aux alliés pour se coordonner.

Le développeur reste conscient que la messagerie globale n’est pas le seul lieu où la toxicité règne en maître et que la désactiver ne la fera pas disparaître par magie. Nous sommes donc en droit de nous demander pourquoi Riot Games fournit autant d’efforts dans son combat contre la toxicité alors que le bouton « muet » existe ? Le développeur considère ce bouton comme dernier recours : selon lui, il doit être utilisé en réaction à un comportement que l’on estime néfaste pour soi-même et non comme une prévention. Bien que Riot Games mette en place toute une stratégie pour tenter de supprimer les comportements toxiques de son MOBA, le chemin semble encore long jusqu’à l’éradication totale ce fléau.

Mais en réalité, est-ce vraiment possible d’éradiquer ce phénomène néfaste ? En effet, la toxicité peut naître de deux sentiments : le sentiment de supériorité et le sentiment d’infériorité. Si vous vous débrouillez bien dans le jeu, que vous avez réussi votre combat 1v1, vous allez tenter de « trash talk » votre adversaire. Bien sûr, cela peut être de la plaisanterie, mais souvent, ce n’est pas le cas. Que va-t-il se passer alors chez votre adversaire ? Il va développer un sentiment d’infériorité qui va l’amener à insulter et rabaisser ses propres coéquipiers. Pourtant, tout le monde gagnerait à encourager son équipe plutôt qu’à la rabaisser et donc faire chuter le moral de l’équipe. Qui a envie de combattre le moral à zéro ?

Une chose est sûre, le combat du développeur de League of Legends est loin d’être terminé.