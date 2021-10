Genshin Impact – Débrief de la présentation de la version 2.2

Le live de présentation de la mise à jour 2.2 de Genshin Impact est terminé, et il est temps de vous parler des nouveautés dévoilées par le studio miHoYo. Comme annoncé depuis plusieurs jours, la seconde bannière sera celle de Thomas, un personnage lancier Pyro de quatre étoiles. Celui-ci pourra invoquer des boucliers augmentant en permanence l’absorption des dégâts. Cette bannière marquera également le retour de Hu Tao, directrice du Funérarium Wangshen.

L’île Tsurumi sera également disponible dès la mise à jour, afin de continuer d’améliorer le Cerisier Sacré et ainsi obtenir de nombreuses récompenses, incluant des éléments de décoration pour votre Sérénithéière (avec l’ajout d’une nouvelle composition à l’image d’Inazuma et des plateformes flottantes). De nouveaux coffres seront également ajoutés dans le monde ouvert afin de débloquer toujours plus de plans de décoration.

La nouvelle mise à jour contiendra également quatre nouveaux événements, permettant d’obtenir bon nombre de Primogemmes et autres récompenses durant toute la durée de la version 2.2. Parmi eux, nous retiendrons un événement musical dans lequel il faudra jouer avec deux mains sur votre clavier pour jouer les notes au bon moment, à l’image d’un Guitar Hero. Un événement de jardinage sera également accessible.

Il faut bien se l’avouer, ces événements annoncés ne sont pas très palpitants, mais permettront de faire le plein de Primogemmes pour obtenir les personnages et les armes souhaitées. De plus, l’événement Labyrinth Warriors permettra d’obtenir Xinyan gratuitement. Pas de panique si vous la possédez déjà puisque vous obtiendrez à la place une Stella Fortunas pour améliorer sa constellation.

Malgré le retour de Tartaglia, de Hu Tao et l’arrivée prochaine de Thomas lors des prochaines bannières, cette mise à jour 2.2 de Genshin Impact semble surtout destinée à nous faire attendre patiemment la prochaine version et l’arrivée de la région de Sumeru. Malheureusement, le studio n’a communiqué aucune nouveauté concernant l’anniversaire, ce qui risque d’alimenter une fois de plus la colère de la communauté qui espérait un peu plus sur ce sujet polémique. Avant que nous nous quittions, n’oubliez pas de rentrer les codes dévoilés lors du live qui expireront le lundi 4 octobre à 6 heures du matin :

LBNDKG8XDTND – 100 Primo-gemmes, et 10 minerais d’amélioration

NB6VKHQWVANZ – 100 Primo-gemmes et 5 Leçons du héros

BSNUJGQFUTPM – 100 Primo-gemmes et 50.000 Moras

Il faudra donc patienter jusqu’au 13 octobre 2021 pour découvrir la nouvelle mise à jour 2.2 de Genshin Impact et la première bannière mettant en avant Tartaglia. Nous vous rappelons que tous les joueurs sur PC et mobiles recevront le personnage d’Aloy gratuitement dans leur messagerie. Pour finir, nous vous laisserons profiter du live concert, diffusé à l’issue du live de présentation, revisitant les thèmes emblématiques du jeu.