Genshin Impact – miHoYo entre dramas et anniversaire

Le 28 septembre dernier, miHoYo célébreait la premier anniversaire du jeu Genshin Impact, son précieux bébé qui lui a permis de se faire un nom dans le paysage vidéoludique mondial. Le succès du jeu n’étant pas à contester, Genshin Impact a réussi à créer un univers et une communauté solide au fil des mois. Pour faire un constat simple, sur le papier, un jeu gratuit disponible en même temps sur toutes les consoles (incluant les mobiles) reprenant quelques mécaniques bien connues de type Breath of The Wild, le tout dans un univers manga ultra coloré, la recette ne pouvait que fonctionner.

Mais le jeu n’est pas tout lisse, et les faibles récompenses disponibles pour les joueurs lors de l’anniversaire du jeu ont fini par mettre le feu aux poudres. Le hashtag #BoycottGenshin ayant déjà eu un écho important. Les fans en ont marre.

Genshin Impact est actuellement le gacha game le plus populaire, un tour de force qui se transforme au fil du temps en balle dans le pied. Un Free to Play pour certains, d’autres voient une obligation de payer sur la longueur. C’est ce point précis que les joueurs ont pointé du doigt. Même si c’est un gacha majeur dans le paysage, il est aussi très radin pour les joueurs, et les irréductibles gaulois qui ne veulent pas mettre d’argent dans le jeu peuvent attendre des mois en jouant tous les jours pour avoir le personnage légendaire désiré (sans aucune garantie).

Tout est cher, et malgré les importantes mises à jour et contenus additionnels conséquents, si on ne paye pas, on peut se sentir complètement bloqué, soumis au dieu de la RNG. miHoyo étant en tendance twitter depuis hier soir, les fans n’arrêtent pas de montrer leur déception quant à cet anniversaire pauvre en surprise. On se retrouve aujourd’hui avec 60 primogemmes, pas assez pour faire un tirage, et malgré un évènement prévu avec dix tirages étalés sur une semaine, cela ne sera disponible que dans le patch 2.1, et non pour l’anniversaire.

Tout cela est-il justifié ? D’un côté le drama et les insultes allant beaucoup trop loin (comme à l’accoutumée sur internet et Twitter) et d’un autre côté un sentiment compréhensible pour un jeu de taille. Un review bombing important (descendu à 4,2/10 sur métacritic et 1,8/5 sur le playstore), les joueurs de Genshin Impact sont extrémement déçus. Reste à savoir si miHoYo va réagir. On en doute.