Genshin Impact – Un premier anniversaire sous de mauvais auspices

Alors que la nouvelle bannière de Kokomi est disponible depuis le 21 septembre, les informations concernant le premier anniversaire de Genshin Impact sont tombées et entraînent avec elles la rage des fans du titre de miHoYo. En effet, les lots annoncés et le moyen d’obtenir ces récompenses auront provoqué une nuée de mécontentements et même l’appel au boycott par de nombreux artistes des concours annoncés.

Depuis sa sortie le 28 septembre dernier, les développeurs de Genshin Impact nous ont proposé de nombreux événements plus prolifiques les uns que les autres, faisant taire les premiers détracteurs du titre avec son modèle économique reposant sur le hasard. Toutefois, il est bon de rappeler qu’il est tout à fait possible d’avancer assez rapidement sans pour autant débourser un seul centime, tout en récupérant les nombreuses récompenses des événements et les compensations pour les erreurs du studio.

C’est pourquoi l’annonce des différents concours pour ce premier anniversaire nous semble une très mauvaise idée, puisque ces derniers récompenseront les joueurs et joueuses ayant le plus de talent. En effet, ces concours proposent à la communauté de soumettre leurs meilleures photos, fan arts et vidéos afin d’espérer remporter des récompenses in-game, mais également des lots comme des Iphone 13, des airpods ou encore des souris Razer.

De plus, des événements auront lieu sur le web et désigneront mille vainqueurs au travers d’un tirage au sort permettant de remporter 100 primo-gemmes. Il est difficile de cacher notre déception puisque pour le premier anniversaire d’un titre tel que Genshin Impact, nous ne nous attendions pas à devoir compter sur nos talents d’artistes ou notre chance. Toutefois, il n’est pas nécessaire de s’alarmer puisqu’il reste encore plusieurs jours avant la date fatidique, et suite aux retours de la communauté, il est plus que probable que miHoYo revienne sur certaines décisions.

De plus, une bannière de récompenses quotidiennes devrait voir le jour à l’occasion de ce premier anniversaire, permettant de remporter jusqu’à dix pierres de la fatalité si vous vous connectez durant les sept jours de l’événement. Ainsi, il sera nécessaire de patienter jusqu’au 28 septembre 2021 pour découvrir les récompenses et les nouvelles annonces du studio pour le premier anniversaire de Genshin Impact.