Genshin Impact – Inazuma s’agrandit avec la nouvelle mise à jour

Ça y est, la version 2.1 de Genshin Impact est enfin disponible avec son lot de nouveautés, et notamment deux nouvelles îles afin d’étendre l’archipel d’Inazuma, la nouvelle zone du jeu apparue lors de la précédente mise à jour. Comme d’habitude, il sera possible de s’essayer à de nouveaux donjons et boss, mais cette fois-ci, le studio miHoYo vient d’inclure un système de pêche.

Ce dernier vous permettra de pêcher de nombreux poissons différents, afin de les échanger auprès d’un PNJ et d’améliorer vos appâts et débloquer de nouvelles cannes. De plus, les poissons que vous aurez réussi à attraper serviront d’ingrédients pour la confection de vos plats. Bien que ce système ne soit pas révolutionnaire, il pourrait être utile aux joueurs manquant de Résine originelle et souhaitant continuer leur session de jeu quotidienne.

Les deux nouvelles zones d’Inazuma vous feront voyager à travers de nouveaux paysages sublimes, grâce à l’île paradisiaque de Watatsumi et l’île de Seirai ravagée par la puissance de la foudre. Celles-ci nous permettront de débloquer de nouvelles quêtes du monde afin d’améliorer plus vite notre réputation de la région. Et pour celles et ceux qui ont déjà fini l’aventure, le Chapitre II – Acte 3 « Omniprésence sur les mortels » vous permettra de suivre la suite de l’histoire de Genshin Impact.

De plus, de nouveaux ennemis sont ajoutés à la liste avec notamment l’apparition de l’Hypostase Hydro qui, nous l’espérons, nous donnera plus de fil à retordre que les autres hypostases déjà présentes dans le titre. De nouveaux Electroculus ont été ajoutés à la carte, permettant d’améliorer les Statues d’Inazuma, mais également d’ajouter de nouveaux niveaux pour le cerisier sacré afin de débloquer encore plus de récompenses.

L’ajout le plus important est sans aucun doute le nouveau personnage disponible au travers du système de vœux : la Shogun Raiden. Si vous avez suffisamment avancé dans les quêtes d’Archons, vous ne pouvez pas avoir loupé cette dernière et ses compétences élémentaires de foudre dévastatrices. On ne peut pas vous cacher que nous sommes plus qu’impatients de débloquer ce personnage aux aptitudes meurtrières.

Ainsi, Genshin Impact continue d’étendre son influence dans l’univers vidéoludique et ne cesse de s’enrichir après presque une année d’existence. À l’occasion de son premier anniversaire ce mois-ci, il est plus que probable que miHoYo nous réserve un événement spécial avec de belles récompenses à la clé. Nous vous rappelons également que ce mois de septembre 2021 marquera le début de la première collaboration avec Sony et l’ajout d’Aloy comme personnage cinq étoiles offert.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de quoi faire en attendant la version 2.2 de Genshin Impact qui sera disponible au début du mois d’octobre 2021. Après le trailer très nerveux présentant la Shogun Raiden, on vous laisse profiter de cette nouvelle vidéo qui décrit plus en détail toutes ses compétences et aptitudes, avant de vous quitter et de vous souhaiter beaucoup de chance pour débloquer ce nouveau personnage.