Genshin Impact démarre son aventure sur PS5 dès ce printemps

Il fait un peu moins l’actualité ces derniers temps, se contentant par-ci par-là de quelques encarts publicitaires, mais Genshin Impact n’en a pas terminé avec les records et son expansion. Le titre chinois, largement incendié lors de sa première apparition à cause de sa ressemblance avec le dernier Zelda, a trouvé sa clientèle, une clientèle qui n’a pas peur de la dépense d’ailleurs puisqu’elle a permis au soft d’accumuler assez d’argent pour déloger Pokémon GO du top des applis mobiles les plus rentables (et ce en à peine plus de 6 mois). Mais aujourd’hui, le sujet est autre : le logiciel de miHoYo débarque bientôt sur PlayStation 5.

Effectivement, même si c’est sous sa forme mobile que l’appli génère le plus de revenues (en tout cas il semblerait puisque les médias ne se penchent que sur ce format – le format en question ayant déjà dépassé le milliard de dollars de revenues), il poursuit à présent son invasion du paysage vidéoludique en s’attaquant à une machine que seuls une poignée d’élus fortunés et/ou chanceux ont pu ajouter à leurs collections. Et son invasion est imminente puisque miHoYo et son président Forrest Liu prévoient l’offensive au printemps.

Grâce à cette version PlayStation 5, les joueurs de l’action-RPG free-to-play pourront redécouvrir les alentours de Mondstadt sans temps de chargement ou presque et en 4K. Cette résolution ainsi que l’ajout de meilleures textures, de l’amélioration de la qualité de l’image et des performances générales travailleront de concert pour proposer aux fans du soft la meilleure expérience possible sur consoles. Enfin, il faudra quand même toujours une connexion internet stable (si ce n’est solide) pour profiter du jeu et de ce qu’il a à offrir.

Voilà, donc, les fans de Genshin Impact ont rendez-vous ce printemps avec le jeu sur PlayStation 5. Le soft est également disponible sur PC, PlayStation 4 et mobile et il est attendu sur Nintendo Switch… enfin, peut-être. Un dernier point, rien n’indique que les joueurs PC/mobile y gagnent au change puisque, à ce jour, le transfert de compte d’un PC/mobile vers une console et vice-versa n’est toujours pas prévu… Aaaah, Sony et ses guéguerres !