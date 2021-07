Genshin Impact se paie sa première exclu et c’est un héros PlayStation

Ça y est, Genshin Impact entre dans la cour des grands. Si vous êtes joueurs, il est possible que vous ayez envie de répondre que le soft de miHoYo ne nous a pas attendus pour le faire et que plus de 40 millions de joueurs le confirment de manière mensuelle… Oui, vous le pourriez mais on sait très bien que vous n’allez pas le faire puisque vos commentaires sont plutôt rares sous nos articles… Non, si nous disons ça c’est surtout puisque c’est désormais officiel, Genshin Impact accueille sa première collaboration et c’est un personnage du catalogue de Sony qui ouvre les hostilités !

Mais qui pourrait bien avoir décroché le deal ? C’est que depuis décembre 1994 (date de la sortie japonaise de la première console du constructeur), la marque PlayStation a accueilli du beau monde. Et si on le faisait en devinette ? Déjà, c’est pas un héros, c’est une héroïne. Ensuite, ce n’est pas la première fois qu’elle se prête à ce genre d’exercice puisqu’elle est déjà apparue dans Fortnite notamment (qui a dit “Batman” ?). Enfin, les prochaines aventures de notre invitée mystère sortiront à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5 avant la fin de l’année. Alors, vous avez trouvé ?

Oui, c’était pas un test bien difficile mais c’est effectivement Aloy, l’héroïne de la série Horizon, qui apparaîtra prochainement dans le casting haut en couleurs du soft de miHoYo. Notre guerrière utilisera naturellement un arc pour affronter les menaces de Teyvat et pourra également faire appel aux pouvoirs de la glace. Vous aimeriez ajouter Aloy à votre liste de héros mais vous avez peur qu’elle soit exclusive aux consoles PlayStation ? Bonne nouvelle : ce n’est pas le cas !

Effectivement, le personnage principal de la série signée par Guerilla apparaîtra sur tous les supports où Genshin Impact est disponible. Mieux encore, inutile de commencer à économiser la monnaie in-game, il s’agira d’un personnage 5* offert. Évidemment, notre belle héroïne aux cheveux irisées fera son entrée sur consoles PlayStation en premier, dès le 13 octobre après la mise à jour. Vous pourrez la trouver dans vos courriers. Pour les autres supports, ce sera un peu plus tard : le 24 novembre, mais au même endroit. En revanche, votre niveau d’aventurier devra dépasser 20 pour l’accueillir.

Voilà, de bonnes nouvelles donc pour les fans de Genshin Impact et plus encore pour ceux qui ont la poisse lors des tirages de gacha. Le soft est disponible sur PC, appareils mobiles et consoles PlayStation. Une version Switch avait été annoncée il y a un moment mais elle doit être en train de chercher la Switch Pro là. Alors, à votre avis ? Qui sera le suivant ? (qui a dit “Batman” ?).