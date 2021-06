Magic: Legends – Le MMO attaque sa phase de dégagement…

Ouille, ça doit piquer… Sommes-nous les seuls à apprécier observer un titre, un studio ou une machine s’effondrer ? Franchement, il n’y a pas quelque chose de fascinant à admirer un tel spectacle ? C’est un peu comme regarder un choc ou un accident au ralenti… Enfin, sauf qu’en plus de satisfaire un plaisir morbide, on peut beaucoup apprendre. Des exemples ? Epic Mickey 2 et l’avidité de Disney (largement détaillée dans Press Reset de Jason Shreier), la Virtual Boy, la Dreamcast, Daikatana et son marketing, la PlayStation Mini et la gourmandise de Sony… Une liste bien longue de chutes vertigineuses qui s’allonge aujourd’hui avec Magic: Legends.

“Mais c’est pas possible ! Le jeu n’est même pas officiellement sorti !” Oui, effectivement, vous avez raison, à l’heure actuelle, seule la version bêta du jeu est disponible et uniquement sur PC (via l’Epic Game Store et le réseau social Arc Games) mais c’est désormais officiel, le soft n’ira pas plus loin… Pas de sortie Steam, ni sur consoles PlayStation ou Xbox, le voyage s’arrête ici pour le dernier effort de transformer Magic: The Gathering en jeu vidéo avec une date de fin de service calée au 31 octobre.

Pour acter ce clap de fin, on retrouve Steve Ricossa, directeur exécutif chez Cryptic. Ce dernier nous indique par le biais d’un communiqué froid et relativement impersonnel avoir manqué le coche avec ce jeu mais avoir beaucoup appris en le faisant. Pour rassurer les fans ayant investi de l’argent dans cette aventure sans réel démarrage, il annonce que tout ceux auront mis de leur poche seront intégralement remboursés. Un geste agréable indéniablement d’autant qu’ils pourront utiliser ce pour quoi ils avaient investi jusqu’à la clôture des serveurs.

Et pourtant, à y regarder de plus près, cette fin tragique n’a rien d’une surprise… Dès l’ouverture de sa bêta en mars, le free-to-play s’est rapidement attiré les foudres de la communauté de fans, notamment sur le plan technique (problèmes de conception et de stabilité, signes de bâclage évidents à l’ouverture au public) mais surtout sur sa gestion des microtransactions, tentative agressive d’extorquer des fonds aux joueurs (et un des seuls aspects parfaitement fonctionnels au démarrage). Évidemment, avec de telles “qualités”, le titre s’est rapidement offert une sale réputation que des mois de mises à jour n’auront pas pu sauver, une justice qui blesse cependant quand on pense à toutes ces personnes qui ont travaillé sur le titre pendant des années pour ces résultats…

Enfin, c’est comme ça que le marché fonctionne et il est normal qu’un travail bâclé et que l’avidité soient punis, non ? Cependant, que vous soyez pour ou contre, il s’agit peut-être du meilleur moment pour mettre Magic: Legends à l’essai avant la fermeture de ses serveurs le 31 octobre.

Magic: Legends is shutting down on October 31, 2021. Read the full statement and FAQ here > https://t.co/BMQZDHTWrU pic.twitter.com/6viue1Sbs6 — Magic: Legends (@BeAMagicLegend) June 29, 2021