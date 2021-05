Genshin Impact – Eula : Lueur vacillante s’illustre dans deux nouveaux trailers !

Après avoir été dévoilés dans une première cinématique de la version 1.5 de Genshin Impact : “Toute la lueur de la jadéite” le 16 avril dernier, les trailers sur Eula, le nouveau personnage en vogue, se sont enchaînés. Ce qu’on savait déjà depuis cette date : Eula est un personnage se battant au corps à corps, pratiquant l’escrime, maîtrisant l’élément Cryo.

Le 11 mai, un nouveau trailer est apparu sur la chaîne officielle de Genshin Impact, mettant en scène la demoiselle de glace dans une short story se nommant “Eula : Rencontre fortuite à la taverne”. Grâce à ce trailer, on a pu en apprendre davantage sur l’histoire du personnage. Comme on peut le voir dans ce trailer, Eula est clairement stigmatisée de par son ascendance familiale, étant la descendante du clan Lawrence de Mondstadt et ayant rejoint l’ordre de Favonius en se détachant des chaînes de son clan d’origine.