Genshin Impact présente sa nouvelle bannière flambant neuve

Ce mardi sonne la fin de la bannière de Keqing mais aussi le début d’une nouvelle, celle de Hu Tao, annonçant l’arrivée de la prochaine mise à jour de Genshin Impact. Le studio miHoYo en a profié pour nous dévoiler tous les changements à prévoir avec la mise à jour 1.4 du jeu à travers une discussion avec les développeurs et une prise en compte des attentes des joueurs et joueuses.

Pour commencer, dès aujourd’hui, il sera possible de se procurer Hu Tao grâce au taux d’invocation augmenté via la bannière, mais comme à chaque fois les nouveaux personnages seront jouables à travers une période d’essai limitée. Une occasion parfaite pour voir un aperçu des différentes aptitudes de Hu Tao, une manieuse de lance pouvant repousser les ennemis en sacrifiant une partie de ses points de vie.

Ce faisant, les attaques de Hu Tao seront augmentées et infligeront des dégâts de type Pyro, repoussant également les ennemis. De plus, si vous choisissez de sacrifier vos points de vie pour activer cette aptitude, son attaque ultime permettra, quant à elle, de se soigner. Ainsi, le personnage sera particulièrement utile durant vos combats et il sera nécessaire de choisir le bon moment pour payer ou non une partie de ses points de vies pour prendre l’ascendant sur vos ennemis.

La nouvelle bannière disponible aujourd’hui sera également composée de Xingqiu, Chongyun et Xiangling, le tout accompagné de nouvelles armes à invoquer. Un joli programme qui sera complété par l’ajout de l’évènement “Chasse au Géosaure” dès le 5 mars prochain, sous la forme de diverses expéditions, à accomplir chaque jour auprès de Catherine de la Guilde des aventuriers, nous promettant de nombreuses récompenses.

À la fin de la période de disponibilité de la bannière, la mise à jour 1.4 arrivera et proposera bon nombre de modifications du côté du stock des Résines condensées qui sera augmenté, du niveau du monde pouvant être réduit, mais aussi des différentes fonctionnalités en multijoueur. Toutes ces informations nous proviennent d’une séances de questions-réponses entre les joueurs et les développeurs de Genshin Impact que vous pouvez retrouver sur le site officiel.

La nouvelle bannière sera disponible dès aujourd’hui à 18h et ce jusqu’au 16 mars 2021, après quoi la mise à jour 1.4 sera implantée. Cette dernière nous rappelle encore une fois que le studio reste à l’écoute des retours des joueurs et essaie d’y répondre favorablement pour espérer atteindre son objectif ultime : créer un monde virtuel composé d’un milliard de personnes d’ici 2030. Un projet faramineux qui pourrait redéfinir les codes du MMO et notre manière de jouer au sein d’une communauté.