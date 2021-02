Tasomachi: Behind the Twilight – Découverte d’une démo fort jolie

Arrivant bientôt à son terme, le festival des jeux Steam aura été l’occasion du 3 au 9 février de découvrir les démos de jeux indépendants, en plus de pouvoir suivre des interventions et autres FAQ des créateurs derrière certains futurs bijoux. Nous allons donc vous présenter certains de ces titres qui ont su attirer notre attention. Mais avant de commencer, nous vous rappelons que le festival se termine demain (11 février) à 19h. Alors n’hésitez pas à vous rendre sur Steam avant demain soir pour vous essayer à ces démos qui valent le détour.

Le premier jeu, ou plutôt la première démo que l’on va vous présenter est celle du mystérieux Tasomachi: Behind the Twilight. Développé par le tout aussi mystérieux studio Orbital Express et édité par Playism, une plateforme de jeux indépendants, Tasomachi est un jeu d’aventure indépendant qui semble bien posséder les ambitions d’une grosse production.

Du moins visuellement, car c’est la première chose qui frappe quand on se penche sur le jeu, son univers “oriental fantasy” en 3D des plus charmants. Pour ceux et celles ayant déjà tâter des MMO asiatiques ou Genshin Impact, vous retrouverez dans Tasomachi le même type d’univers. Un peu comme si Final Fantasy prenait place dans la chine impérial.

Cette esthétique, le jeu la doit l’artiste Nocras, devenu populaire avec ses dessins illustrant des univers d’oriental fantasy. Et c’est cette direction artistique qui nous aura attiré, à l’instar de nombreux joueurs, vers sa démo. Mais avant de nous y intéresser, il est temps de vous exposer l’histoire du jeu.

Voyageant autour du monde au commande de son dirigeable, la jeune Yukumo se retrouve à atteindre les rivages d’une grande cité à l’architecture orientale. Son précieux véhicule volant tombant en panne sans raison apparente, la voici forcée d’explorer la cité pour trouver des pièces de rechanges. Elle découvre alors que la ville est déserte, les derniers habitants restant étant d’étranges hommes-chats.

Ne demandant pas plus d’une vingtaine de minutes pour en faire le tour, cette démo se découpe en trois parties distincts. Vous prendrez d’abord le contrôle du dirigeable de Yukumo dans une séquence certes très courtes mais très agréable.

Puis l’on nous laisse au contrôle de Yukumo elle même dans une sorte de petit donjon nommé le Sanctuaire, permettant de se familiariser avec les phases de plateforme. Une fois ce Sanctuaire terminé (soit 5 à 10min environ), l’on est téléporté dans la dernière section de la démo qui nous laisse explorer librement une partie de la ville.

C’est sans aucun doute la partie la plus intéressante, nous laissant apprécier l’architecture de la cité pleine de vie, malgré son vide, grâce aux graphismes colorés. Ce segment nous permet également de commencer à distinguer un peu plus du gameplay.

L’on y ramasse deux collectibles déjà croisés dans le sanctuaire juste avant. Il s’agit de pièces de monnaie ou emblèmes et de lanternes. L’on comprend que ces deux éléments nous donne la possibilité d’ouvrir des portes pour les lanternes et de lancer des quêtes auprès des hommes chats cités plus haut pour les pièces/emblèmes.

Hélas, l’on ne peut en découvrir d’avantage au court de cette démo. Avant de conclure, on peut tout de même vous dire deux mots sur sa musique. Elle est l’œuvre du musicien électronique Ujico aka Snail’s House et pourrait être qualifier d’électro 8bits Kawaii sucré. Encore une fois, si vous êtes familier des MMO asiatiques vous voyez de quoi l’on parle (genre la musique de Flyff ).

Alors, que nous dit cette démo de Tasomachi: Behind the Twilight ? Et bien déjà que le titre a encore besoin de pas mal de gestation. car si les modèles de Yukumo, son dirigeable et des bâtiments flattent la rétine, l’animation est un peu flottante dirait on. Sans parler de finissions comme l’interface qui est encore à faire.

Néanmoins avec du temps et, on l’espère, une plus grande visibilité grâce au festival des jeux Steam, le studio Orbital Express pourrait nous donner un jeu d’aventure/exploration contemplatif, où l’on s’emploierait à retrouver des pièces pour notre dirigeable et résoudre le mystère de la cité silencieuse. Les donjons seraient dépourvus de combats, reposant exclusivement sur des énigmes, des puzzles et de la plateforme.

Qu’en pensez vous ? Avez vous essayé la démo de Tasomachi vous même ? Venez en parler avec nous en commentaire.