BROK the InvestiGator – Succès fulgurent d’un point’n click français sur Kickstarter

Il y a environ une semaine, l’on vous présentait dans ces colonnes un certain Fairymm, un jeu vidéo d’horreur français dont le KissKissBankBank touchait à sa fin. Et bien nous voici reparti, car c’est encore un projet français que l’on vous présente aujourd’hui (cocorico all the way). Par contre, sa campagne de financement participatif (Kickstarter cette fois-ci) ne fait que commencer, et attire déjà beaucoup d’attention. Assez pour nous donner envie de mener l’enquête sur BROK the InvestiGator.

Ayant débuté le 5 janvier dernier, la campagne de financement sur Kickstarter a déjà récolté (à l’heure où ces lignes sont écrites) 21 665 € sur un objectif de 12 000 €. Oui, le voici déjà financé en une semaine à peine. La preuve indéniable de l’intérêt pour ce projet chapoté par Fabrice Breton, plus connu sous le pseudonyme COWCAT.

Il avait déjà fait parlé de lui avec son précédent projet, Demetrios, un point’n click humoristique sorti sur PC et consoles. BROK the InvestiGator jouera d’ailleurs dans la même cour que son ainée en proposant un jeu d’aventure point’n click, avec néanmoins quelques spécificités. Mais avant tout, de quoi ça parle BROK the InvestiGator ?

Le jeu prend place dans un futur très pollué où les humains ont laissé leur place à des animaux anthropomorphes. Pour autant, ce nouveau monde “light cyberpunk” n’a rien d’un paradis. Des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d’autres se débrouillent pour survivre en dehors. Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu’il n’ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore… et liés à leur propre existence.

Premier indice, le jeu nous plonge un univers original et palpitant, afin d’y suivre une histoire qui l’est tout autant. Malgré tout, cela ne suffit pas à expliquer l’attrait pour ce point’n click. Il donc va falloir continuer à fouiller. Passons alors à son gameplay.

Comme dit précédemment, BROK the InvestiGator est un jeu d’aventure point’n click dans la veine des productions LucasArt ( Monkey Island, Day of the Tentacle, ect), avec toutes les mécaniques que cela implique. Notre reptilien en impair pourra en effet inspecter son environnent et collecter des objets ensuite stocké dans un inventaire. Sans surprise, Brok se retrouvera également face à de nombreux puzzles qu’il lui faudra résoudre.

Enfin, puisque détective oblige, il faudra aussi mener à bien des interrogatoires permettant de récolter des indices qu’il sera possible de combiner afin de démêler le nœud du problème. L’on retrouvera même un système d’aides pour conserver une certaine fluidité dans l’aventure. Un gameplay riche qui se cantonne néanmoins aux mécaniques traditionnels du jeu d’aventure point’n click. Et justement, c’est là que BROK the InvestiGator va se distinguer.

Car si l’on peut de temps à autre trouver de l’action dans des jeux de ce genre, cette dernière se fera toujours via un système de QTEs ou de combats au tour par tour. Or, dans le cas de BROK the InvestiGator, ce sont de véritables mécaniques de Beat’em all qui sont intégrés in-game. En effet, avec une simple touche, l’on pourra passer du mode “aventure” au mode “action”. Un mode action qui donne la possibilité à Brok de frapper à peu près n’importe quoi et n’importe qui. Le gameplay global du titre prenant alors une tout autre dimension.

Parce qu’à chaque rencontre/situation, le joueur pourra choisir s’il désire la jouer aventure point’n click à la Sam & Max, ou bien castagner façon Street of Rage. Un choix qui devra d’ailleurs être murement réfléchi car il aura une conséquence unique sur le reste de l’aventure. Et ce qui est fou, c’est que COWCAT ne s’est pas arrêter là, puisque chaque affrontement fera gagner à Brok de l’expérience avec donc du leveling, ajoutant de fait des mécaniques de rpg.

Et le plus dingue, c’est que si cette intégration du Beat’em all et du rpg dans votre point’n click ne vous charme guère, sachez qu’il existera différents modes de jeu, dont un mode histoire qui retire tout les éléments actions. Permettant ainsi de se rapprocher d’une expérience classique de jeu d’aventure. Que demander de plus.

Bon, ça y est, on y voit plus clair quant aux raisons de l’engouement autour de BROK the InvestiGator. Mais outre un gameplay qui promet d’être d’une grande richesse, il y a encore un point qui a sans nul doute charmer un grand nombre de gens. Et c’est l’emballage entourant ce gameplay.

Vous l’avez surement déjà constaté aux images, mais BROK the InvestiGator possède une direction artistique qui se revendique totalement des dessins animés des années 80/90. La comparaison à Sam & Max faite plus haut n’étant pas donc anodine tant les deux jeux ont des points communs (animaux anthropomorphe cartoon détective).

Certains et certaines penseront peut être aussi au film Roger Rabbits (Robert Zemeckis, 1988), ou à la série Inspecteur Poisson ( Jeanne Romano,1992). Ainsi donc, à la manière de ces œuvres filmiques, BROK the InvestiGator possède des environnements colorés et détaillé, sans compter sur les personnages possédant de très nombreuses animations d’une grande fluidité. De plus, à l’instar d’un dessin animé, le jeu sera entièrement doublé (en anglais).

Enfin, s’il vous fallait encore une preuve de la filiation entre les dessins animés des années 80/90 et BROK the InvestiGator, sachez que Jymn Magon, créateur et auteur sur les séries et films du programme Disney Afternoon (Super Baloo, La Bande à Picsou, les Gummi, le film Dingo et Max) fut consultant sur le script du jeu. Que dire de plus.

L’on arrive enfin au bout de cette enquête, et il est temps de jeter un œil aux résultats de nos recherches. BROK the InvestiGator est un jeu extrêmement prometteur, qui brille à la fois par son univers, son histoire, son gameplay et sa direction artistique. L’on comprend donc l’engouement autour du projet.

C’est un projet qui a demandé déjà plus de trois ans de travail intensif, et qui avec cette campagne Kickstarter se lance dans ça dernière année de production. Le jeu devrait en effet sortir au prix de 19.99 €sur PC via Steam et GOG pour l’hiver 2021, puis sur console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch) courant 2022.

Alors, intéressé ? Pour plus d’informations (car l’on nous vous a même pas tout dit), ou pour participer à la campagne de financement, rendez vous sur la page Kickstarter.