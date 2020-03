Gamedec – Un Kickstarter qui démarre fort pour le RPG d’enquête cyberpunk

Fraîchement débutée, la campagne Kickstarter du futur RPG d’enquête cyberpunk, Gamedec, commence plus que bien. Et pour cause.

C’est durant la Gamescom 2019, que le nouveau jeu des Polonais de Anshar Studio fut pour la première fois annoncé. Puisant son univers dans les romans de science fiction de Marcin S. Przybylek, (et déjà adapté en jeu de plateau) Gamedec se décrit comme “un RPG d’adaptation Cyberpunk en vue isométrique”. Sa campagne Kickstarter débutée le 25 mars 2020 affiche un départ explosif. À l’heure où ces lignes sont écrites le montant des dont s’élève à 36 000 dollars sur les 45 796 dollars demandés. Et il reste encore 32 jours ! Si Gamedec suscite un tel engouement c’est parce qu’il possède de multiples atouts. Enquêtons.

À la fin du XXIIe siècle, au milieu d’un écosystème devenu extrêmement agressif, l’humanité se retrouve forcée de vivre recluse dans des villes fortifiées. Vous voici dans une de ces villes. Bienvenue à Warsaw City. Cette société en autarcie génère nombre d’inégalités et de frustrations au sein de la population. Limités en ressources et en opportunités, les habitants se sont tournés vers Virtualia, un ensemble de mondes/jeux virtuels dans le but de fuir cette réalité difficile et d’assouvir tous types de pulsions. Des plus fantasques au plus dérangeantes.

Face aux possibilités sans fin de mondes allant du Far West à la jungle préhistorique, les concepts de réalité, de vie et de mort se voient altérés. Malgré toute cette artificialité, une chose reste immuable : la nature humaine. Et en particulier tous ses cotés les plus sombres et repoussants. Ainsi un jeu à accès gratuit peut couvrir un réseau d’esclavage infantile et les disputes sanglantes parmi les clans de joueurs rythment ce quotidien du XXIIe siècle. C’est de façon à contrer les criminels sévissant dans ces réalités virtuelles que les Gamedecs existent. Ce sont des détectives privés ayant la capacité de repérer et d’exploiter les failles des mondes virtuels de leurs clients. Et c’est dans le trench-coat d’un de ces cyber-inspecteurs que les joueurs pourront se glisser.

Gamedec est un jeu désirant apporter une expérience de jeu proche de celle d’un jeu de rôle papier. Il met par conséquent en place un gameplay dénué de combat reposant sur la recherche d’indices et les dialogues à choix multiples. Votre aventure débutera comme dans beaucoup de jeu par la création de votre personnage, ici votre Gamedec. Après avoir choisi votre genre et votre avatar vous serez soumis à un questionnaire aidant à déterminer un background au Gamedec. Mais également ses aspects de départ (on y vient juste après). Néanmoins rassurez-vous, vous serez apte à bâtir votre Gamedec et votre style jeu à votre guise.

Pour cela rentrent en jeu justement les “aspects”. Ils sont classés en cinq catégories : attributs, traits de personnalité, compétences, origine et connaissance. Ils pourront être acquis via les dialogues et interactions avec les personnages non-joueurs (PNJs). Ils feront office de capacités pour votre Gamedec et refléteront votre manière de jouer. De plus, en accumulant les points d’aspect vous aurez accès à différentes professions. Celles-ci sont représentées sous la forme d’un arbre des professions et vous apporteront de nouvelles capacités bien utiles dans vos enquêtes. Arbre des professions oblige, ces dernières sont rangées par branches. Évoluer vers la profession la plus complexe d’une branche permet de vous octroyer plus de possibilités dans le domaine de ladite profession. Par exemple, dans le domaine du hacking vous débuterez avec la profession de Technicien pour devenir Programmeur puis Hacker et enfin V-Runner. Il existe actuellement plus de 30 professions dans Gamedec. À vous de voir laquelle correspond le mieux à votre manière de jouer. Peut-être celle d’espion ou pourquoi pas celle de champion d’eSports.

Mais le choix d’une profession, comme tous les autres choix que vous ferez dans le jeu, aura une influence sur le déroulé de celui-ci. C’est littéralement le slogan du jeu : “Vous êtes la somme de vos choix”. Il n’y a d’ailleurs pas de mauvais choix à proprement parler. Mais chacun d’entre eux modèlera votre personnage et votre environnement. Comme dit précédemment, vos actions et interactions avec les PNJs débloqueront des aspects. Elles détermineront donc l’évolution de votre personnage. En outre vos choix et actions auront un impact sur les personnages que vous rencontrerez. Leur avis sur vous pouvant être positif, vous donnant accès à plus d’interactions. Ou au contraire être négatif et condamner certaines interactions pour le reste de la partie en cours. Ce principe s’applique donc également aux professions. Si la profession de hacker vous offrira la possibilité d’exploiter les bugs des univers virtuels visités, elle vous accolera une réputation dans ce domaine pouvant entraîner un manque de confiance chez certain PNJs. À l’inverse, choisir la profession de champion d’eSport fera de vous une célébrité reconnue, vous octroyant certain avantages. Le choix est entre vos mains. Du coup, avec autant de personnalisation dans le déroulé du jeu, Gamedec possède sans surprise des fins multiples.

Enfin l’on va aborder deux éléments qui vous seront indispensables pour résoudre vos enquêtes sans vous arracher les cheveux. Le premier étant l’écran de déduction qui rassemblera tous les indices en rapport avec l’investigation en cours et vous guidera vers une conclusion. Le second est le codex. Si l’écran de déduction ne concerne que l’enquête du moment, le codex, lui, rassemble toutes les informations récoltées depuis le début de votre partie. Le codex n’est d’habitude qu’un élément annexe, non-essentiel à la progression du jeu et n’apportant des informations qu’aux joueurs désirant en savoir plus sur le “lore” du jeu. Alors qu’il sera un élément principal du gameplay de Gamedec. Votre base de données d’enquêteur en somme.

Gamedec promet d’être dense, où le joueur sera tenté de relancer plusieurs fois le jeu afin de tenter une approche des enquêtes singulièrement différente à chaque partie. Son ambiance de film noir cyberpunk rappelle forcément celle du classique Blade Runner. Son univers où les concepts de vie et de mort sont à redéfinir renvoie à Altered Carbon. Quant à ces mondes virtuels semblables à des parcs d’attraction, difficile de ne pas évoquer West World. Le mystère concernant l’engouement pour sa campagne Kickstarter est désormais résolu.

Si une démo est prévue pour le deuxième trimestre, Gamedec nous ouvrira les portes de ses mondes virtuels pour le dernier trimestre de 2020.