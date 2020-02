Cyberpunk 2077 – Un jeu futuriste certes, mais sans VR !

Cyberpunk 2077 délaisse la réalité virtuelle dans son développement.

On peut dire que CD Projekt a le vent en poupe ces derniers temps avec le retour en force de The Witcher 3 et leur futur RPG attendu comme le messie pour 2020. Toutefois, avec ce léger report, de nombreux joueurs s’interrogent sur la possibilité d’un mode VR. Une rumeur que John Mamais souhaite étouffer dans l’œuf en précisant qu’un mode VR n’est pas à l’ordre du jour pour Cyberpunk 2077.

Il est vrai que le titre de CD Projekt semble parfaitement prédisposé à un mode VR. En effet, le jeu de rôle propose un système de vue à la première personne, son gameplay semble idéal à l’intégration de la VR. Pourtant John Mamais explique lors d’une interview que malgré une tentative d’intégration de cette option, plusieurs éléments ne fonctionnaient pas :

« Nous avons essayé. Nous pensions à la réalité virtuelle, mais non, nous ne faisons rien avec la VR. Nous avons les kits de développement VR, mais… Certaines choses fonctionneraient en VR, mais je pense que ce n’est pas encore vraiment viable. »

En cause, un marché de la réalité virtuelle pas assez florissant pour le studio polonais. Les joueurs devront donc profiter de leur futur jeu sur un écran classique. Toutefois, bien que le producteur précise qu’ils ne font rien sur la VR pour l’instant, rien n’empêche d’un rajout dans un futur mode.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est prévu le 17 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.