Cyberpunk 2077 – Un report pour sublimer le jeu

L’année 2020 commence à peine qu’un vent de reports en tous genres souffle sur les joueurs. Et aujourd’hui, le vent souffle fort. En effet, après Square Enix et ses retards concernant Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers, c’est au tour du studio polonais CD Projekt Red d’annoncer sa mauvaise nouvelle. Cyberpunk 2077 est retardé de quelques mois. Sa date de sortie, initialement fixée au 16 avril, est repoussée au 17 septembre 2020. En d’autres termes, il faudra patienter cinq longs mois supplémentaires avant de se plonger corps et âme dans la mégalopole de Night City. La bombe a été lâchée sur Twitter avec un message simple et clair de la part des développeurs.

Dans le tweet, on peut lire que bien que le jeu soit d’ores et déjà finalisé et jouable, l’équipe préfère retarder la sortie afin de peaufiner les derniers détails de l’aventure. Il faut dire que l’ambition du studio sur ce titre est colossale. Ainsi, ces jours supplémentaires permettront de répondre intégralement à l’exigence de ses créateurs. “Nous avons besoin que le jeu soit parfait”. Rien qu’avec cette phrase, tout est dit. Maintenant, le report d’un jeu n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Pour Cyberpunk 2077, on ne peut que s’attendre à du spectaculaire et si le studio a besoin de temps additionnel, eh bien, qu’ils le prennent mais le jeu doit, au final, répondre aux attentes. Et pour tout vous dire, nous n’avons aucun doute sur ce point.

Nous pouvons également voir ce report comme un plan stratégique afin se rapprocher astucieusement de la prochaine génération de consoles. Dans ce scénario plausible (si on se fie à l’investissement et au temps de développement du jeu), Cyberpunk 2077 devrait donc sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais attention, nous spéculons, rien n’est officiel. Toujours est-il que nous devons nous montrer patients, Cyberpunk 2077 est dorénavant prévu le 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.