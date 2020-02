Ruiner – Le jeu d’action cyberpunk débarque sur Switch

Ruiner arrive prochainement sur la Nintendo Switch.

Il semblerait que l’année 2020 soit sous le signe du cyberpunk ! Alors que de nombreux joueurs attendent avec impatience la sortie du jeu de CD Projekt, le studio Reikon Games, qui est d’ailleurs composé d’anciens membres du studio polonais, remet aux goûts du jour son jeu Ruiner. Sorti initialement en 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le jeu va enfin avoir droit à un portage sur la Nintendo Switch trois ans après sa sortie. L’occasion pour de nombreux joueurs de (re)découvrir ce jeu d’action en vue top down.

Se déroulant dans les années 2091, Ruiner offre un gameplay très prenant et une direction artistique qui a su convaincre de nombreux joueurs à sa sortie. On y joue un personnage équipé de nombreuses extensions cybernétiques le rendant surpuissant. Assoiffé de vengeance après la disparition de son frère, notre protagoniste va tout faire pour lutter contre l’Heaven corp, organisation néfaste à la tête de la ville de Rengkok. Le tout appuyé par une excellente bande-son réalisée par Susum Hirasawa, Khoven et DJ Alina.

Malheureusement, aucune date de sortie pour la version Switch n’a encore été annoncée par les développeurs, ces derniers se contentant seulement d’un simple message en langage binaire «01010011 01001111 01001111 01001110 », un message on ne peut plus simple à déchiffrer, et qui se traduit tout bêtement par «prochainement». Les joueurs devront donc prendre leur mal en patience, même si le jeu est bien prévu pour le courant de l’année 2020.