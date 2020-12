The Silent Tombs – Le jeu d’exploration et d’archéologie va débuter son kickstarter

L’archéologie et la découverte d’anciennes civilisations dans le jeu vidéo ont depuis longtemps rimé avec Tomb Raider et Uncharted. En d’autres termes, il s’agit davantage d’une adaptation vidéoludique de la représentation fantasmée de l’archéologie au cinéma (Indiana Jones en tête) qu’une approche réaliste de la profession.

Néanmoins, la franchise Assassin’s Creed montre, depuis quelques épisodes, une véritable intention d’intégrer un module axé entièrement sur l’enseignement de la période historique concernée. Un outil formidable qui permet à qui le souhaite d’utiliser le jeu Assassin’s Creed comme support éducatif. Pour autant, cela reste un outil à part entière, le jeu et la transmission de connaissances étant séparés. Or, le jeu que l’on s’apprête à vous présenter, dénommé The Silent Tombs, propose quant à lui de mélanger les deux.

Première production de Primordial Game Studios, un tout jeune studio basé à Dundee en Écosse, The Silent Tombs vous propose, à travers un jeu d’exploration/puzzle-game atmosphérique à la première personne, de découvrir l’histoire du Royaume-Uni en déterrant des informations sur ses racines celtiques, gaéliques et anglo-saxonnes.

Pour autant, The Silent Tombs n’est pas une simple balade virtuelle. Outre les puzzles à résoudre pour progresser dans la tombe, il sera nécessaire de constamment prendre en compte la gestion du bruit. Équipé d’un compteur de décibels, le joueur devra tenter de ne jamais atteindre les 100%.

Ainsi donc, effectuer des actions très sonores telles que courir ou interagir avec un objet devra chaque fois être mûrement réfléchi. De même, point de piques ou de fosses cachées ici. Les tombes seront toutes équipées d’une sorte de système d’alarme antique que la moindre erreur déclenchera, entraînant une hausse significative des décibels.

Ainsi, cette mécanique de gameplay autour de la gestion du son, couplée avec une direction artistique assez sombre et terne, ferait presque pencher The Silent Tombs du coté du jeu d’horreur. Mais ce n’est pas tout, car un autre genre du jeu vidéo très en vogue se retrouve dans ce titre, le Rogue-like. En effet, chaque tombe explorée est différente en plus d’être générée aléatoirement, permettant de suivre une histoire unique. Un résultat rendu possible grâce à un nouveau système que Primordial Game Studios a baptisé “Narration Procédurale”.

Le côté “ludique” du titre semble être assuré. Mais comme Primordial Game Studios le rappelle sur son site officiel :

“The Silent Tombs est bien plus qu’un jeu. C’est une fenêtre sur une histoire fascinante dont beaucoup de gens ne sont pas au courant.”

L’objectif du studio écossais est ici très clair, transmettre via leur œuvre des connaissances historiques et archéologiques sur son pays. À travers cette démarche, le studio espère pouvoir travailler conjointement avec l’Historic Environment Scotland et d’autres organisations, afin d’avoir une plus grande précision sur les éléments historiques présentés dans son jeu. De ce fait, Primordial Game Studios se rapproche du studio E-Line Media dont chacun des projets (Beyond Blue et Never Alone entre autres) est un véritable vecteur de connaissances.

The Silent Tombs est donc un projet assez atypique sur la scène du jeu vidéo et aura bien besoin d’un coup de main pour se concrétiser. C’est pourquoi, si le projet vous intéresse, sachez que sa campagne kickstarter débutera le 4 janvier prochain. Cette page permettra également de suivre l’avancée du développement, même si l’on vous tiendra informé ici aussi.