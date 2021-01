Fairymm – Contes de fées et horreur, à la française

Peut-être êtes vous tombé au milieu de ces colonnes, sur un article vous présentant le jeu Scarlet Hood and the Wicked Wood, un puzzle game coréen se déroulant dans un univers de conte de fées aux repères chamboulés ? Sachez que le jeu que l’on va vous présenter ici possède une approche encore plus crue et morbide du conte de fées.

Fairymm, c’est un survival horror doublé d’un point and click à la première personne apportant une approche nouvelle du conte de la Belle au bois dormant tout en renouant avec les origines lugubres des contes. On y incarne Aurora, une jeune fille insomniaque paralysée dans son lit en proie à des menaces cauchemardesques.

Le titre prend la forme d’un huis clos avec un gameplay reposant sur les troubles du sommeil (insomnies, paralysies, terreurs nocturnes, hallucinations) et des mécaniques bien connues du point and click (observation et interaction avec l’environnement). Les décors étant évolutifs, le jeu propose de suite de la rejouabilité, sans compter que votre façon de jouer déterminera la fin de votre aventure nocturne.

De plus, il y a dans ce projet une véritable envie de remettre sur le devant de la scène les contes de Perrault, Andersen et autres Grimm en usant de cette approche sordide, présente à l’origine de ces contes. Et au contraire de Scarlet Hood and the Wicked Wood, Fairymm ne trouve pas son origine aussi loin que la Corée du Sud, mais bien en France, cocorico !

Il s’agit du rêve pour lequel depuis 5 ans, Arthur Fitero, plus connu sur YouTube et Twitch sous le pseudonyme de Treufy, travaille sans relâche et avec passion. Pour l’aider dans cette aventure morbide, il s’est entouré d’une équipe de jeunes créateurs de l’hexagone aux talents divers.

Et les voici justement qui viennent de passer une grande étape avec la réussite de leur campagne de financement KissKissBankBank. Avec un objectif à atteindre de 15 000 €, ils ont atteint 115% de cet objectif à l’heure où ses lignes sont écrites. Et il est encore possible d’y participer, mais vite, la campagne ayant été prolongée jusqu’à demain.

Surtout qu’outre son approche du conte très originale, Fairymm promet plein de belles choses. À commencer, non pas par un seul jeu, mais bien huit ! Tous prêts à être produits. Suivant toujours la thématique du conte horrifique, ces futurs titres se concentrent chacun sur un conte différent (La petite Sirène, Pinocchio, Hansel et Gretel, etc.). Et si l’horreur est le dénominateur commun, le gameplay variera d’un jeu à l’autre.

Un bien beau projet qui aura d’ailleurs attiré l’attention de professionnel de la voix dans le jeu vidéo. En effet, l’univers de Fairymm prendra vie grâce aux voix de pointures. Ainsi, l’on retrouvera Emmanuel Bonami (voix de Snake dans Metal Gear Solid) dans le rôle du narrateur, Adeline Chetail (Zelda dans BoTW, Ellie de The Last of Us) dans le rôle de la Fée Rose, Pierre-Alain de Garrigues (L’aubergiste de HearthStone) dans le rôle de Cheshire et enfin Lila Tamazit (la voix féminine de Arte) dans le rôle de Aurora. Que du beau monde en somme.

Toujours pas convaincu ? Rendez vous sur la page KissKissBankBank bien fournie en informations, pour en apprendre plus sur ce projet et au passage télécharger gratuitement la démo du jeu. Si vous aviez frissonné devant les jeux American McGee’s Alice ou que vous aimez les contes burtonesques, ou simplement les contes de fées, gardez l’œil ouvert.