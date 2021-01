Edmund McMillen, papa de The Binding of Isaac, parle de ses projets

Après le fulgurant succès de Super Meat Boy en 2010, et malgré son absence sur sa très récente suite Super Meat Boy Forever, Edmund McMillen nous fait un bilan sur Twitter de son année et de ses prochains projets à venir, dont déjà quelques arlésiennes attendues de pied ferme par les fans de la Team Meat.

Le développeur multiplie les titres au genre éclectique depuis ces dernières années, s’essayant tantôt à la plateforme comme dans The End is Nigh, ou le rogue-like à travers le populaire The Binding of Isaac qui fut étoffé de multiples DLC tel que Afterbirth rajoutant moults objets et défis aussi tordus que fun.

Edmund McMillen a d’ailleurs rassuré sa communauté quant à l’arrivé de la prochaine grosse mise à jour dénommée Repentance, qui reprend pas mal d’ajouts inspirés de mods conçus par les joueurs. Initialement attendu pour le 31 décembre de cette année, il faudra finalement attendre le 1er janvier prochain pour disposer d’une date définitive lors d’un ultime trailer.

Toujours au rang des DLC, c’est également pour l’excellent The Legend of Bum-Bo que l’on attend une vague de nouveautés ; des nouveaux personnages, des boss alternatifs, des objets modifiant drastiquement l’expérience de jeu et une sortie console annoncée pour l’année à venir.

Dans un domaine autre que le jeu vidéo, McMillen rappelle à ceux ayant participé au kickstarter de Four Souls, le jeu de cartes physiques inspirés de l’univers de The Binding of Isaac, que ce dernier n’aura pas de restock avant sa prochaine campagne lors d’une édition 2.0. Au menu de cette nouvelle édition on trouvera, de nouvelles cartes allant jusqu’à la version Repentance, ainsi qu’un packaging plus imposant et des mécaniques de gameplay renouvelées sur la demande des joueurs.

Pour finir Edmund McMillen assure que pour les années à venir, son objectif principal sera de boucler Mew-Genics déjà teasé depuis plus de sept ans. Il en profite pour révéler quelques éléments de gameplay et ses différentes inspirations tels que Pokemon, Final Fantasy Tactics et un soupçon de Donjons & Dragons.

Ce sont donc de beaux projets qui attendent les fans de la Team Meat, McMillen étant toujours aussi productif et créatif quelque soit le genre auquel il s’essaie. Reste à espérer que ces futurs projets ne nous feront pas trop attendre avant de pouvoir poser le joystick dessus !