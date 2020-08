Conscript – De l’horreur rétro remise au goût du jour

Retour vers le futur de l’angoisse pixelisé

Vous aimez l’horreur dérangeante sur fond de guerre historique ? Vous regrettez les pixels bien baveux de votre Super Nes ? Alors il se pourrait qu’un projet Kickstarter vous attende de pied ferme : Conscript, dont la campagne à débuté début juin et atteint son plafond il y a quelques jours. Le jeu vous propose d’ores et déjà une démo jouable sur sa page Steam afin de vous plongez dans les tranchées de Verdun durant la première guerre mondiale, hanté par bien plus que le macabre de la guerre.

Jordan Mochi, l’unique développeur d’origine Australienne derrière tout le travail de Conscript avait initialement demandé 18 284 euros afin de pouvoir faire aboutir son projet nostalgique d’un jeu d’horreur et de réflexion. Fortement inspiré par les origines du genre, doté d’une caméra rappelant certains des plus fameux titres PC tels que les premiers Fallout et d’une ribambelle de mécaniques de gameplay datées mais remises au goût du jour, il aura finalement réussi à accumuler l’équivalent de 24 200 euros en moins d’un mois, auprès de joueurs curieux d’en voir plus de l’ambitieux projet solo du jeune programmeur.

Au programme c’est donc une traque fraternelle à travers les tranchées de Fort de Vaux, dans notre belle contrée de France durant la dure période de la Première Guerre Mondiale. Aux commandes d’André ayant perdu de vue son frère Pierre, vous devrez vous frayer un chemin parmi l’environnement labyrinthique truffé d’énigmes complexes, et affronter les impitoyables soldats aussi brutaux que puissants que vous croiserez sur votre route, sans vous souciez des étranges phénomènes paranormaux vous assaillant. Conscript mêlera d’étranges psychoses avec les atrocités du conflit vous entourant dans un sound design oppressant assez créatif. Il faudra être prudent et économe sur ses réserves et munitions si vous avez l’espoir de voir le bout de ce cauchemar horrifique aux airs de rejeton d’un probable rencard entre Resident Evil et Silent Hill.

Catchweight Studio nous donne donc rendez-vous en 2021 pour une sortie PC officielle, continuant en attendant de peaufiner son beau projet teinté d’angoisse rétro depuis la belle ville de Melbourne.