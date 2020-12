Scarlet Hood and the Wicked Wood – Plongée rock dans les contes de fées

Malgré la nature fantastique des contes de fées, de Charles Perrault ou des frères Grimm, leurs univers servent rarement de cadre tel quel. Si bien que la liste de jeux se déroulant dans un univers de conte de fées est relativement courte. Et quand il s’y déroule c’est que l’univers de conte fées a été transformé, voir perverti. Nous vient alors immédiatement en tête les jeux Alice d’American McGee. Des jeux qui pourrait bien être rejoint par le titre que l’on s’apprête à vous présenter à travers ces quelques lignes, Scarlet Hood and the Wicked Wood.

Développé par Devespresso Games et édité par Headup, Scarlet Hood and the Wicked Wood ne dépeint pas un univers aussi sombre qu’American McGee’s Alice, mais s’en rapproche dans l’esprit. À savoir se baser sur un univers de conte de fées, mais en tordant les codes pour un résultat plus étrange encore.

Dans Scarlet Hood and the Wicked Wood on incarne Scarlet, une diva du rock en devenir qui va se retrouver transporter dans un autre monde suite à une tornade. Loin d’être dans le Kansas, la voici maintenant à Glome, un monde de fantasy à mi-chemin entre les contes des frères Grimm et le monde d’Oz. De fil en aiguille Scarlet entrera en possession du manteau de la sorcière rouge, déclenchant le début de sa quête à travers le bois maudit (Wicked Wood).

Une quête qui en jeu prend la forme d’un jeu d’aventure en side-scrolling, alternant entre exploration et résolution énigmes barrées, le tout ponctué des rencontres avec différents personnages haut en couleur. Et histoire de rajouter un peu de folie dans le chaudron, une malédiction force notre protagoniste à revivre en boucle la même journée. Ce qui se traduit en jeu par un petit coté rogue-like, et forcément plusieurs fin déblocables selon les chemins empruntés.

Concernant sa plastique, Scarlet Hood and the Wicked Wood arbore le même style visuel très manhwa (manga coréen) propre aux œuvres du studio. Rien de surprenant, Devespresso Games étant basé à Séoul. Cette direction artistique vient renforcer encore un peu plus le sentiment d’étrangeté, de décalage que le titre semble vouloir transmettre.

En tous cas, cette plongée dans le trou du lapin blanc débutera avec la sortie de Scarlet Hood and the Wicked Wood pour février 2021 sur PC via la plateforme Steam. En attendant on vous laisse avec le trailer du jeu.