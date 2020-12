Fable – Du nouveau pour le développement du prochain épisode !

L’un des projets les plus attendus – et les plus mystérieux à l’heure où nous écrivons ces lignes – est sans nul doute la prochaine itération de la saga Fable. La nouvelle production de l’emblématique franchise créée à l’origine par Lionhead Studios est enfin officielle et, bien que nous n’ayons pas encore eu la chance d’en voir le gameplay, le simple fait de connaître son existence a été un motif de bonheur pour de nombreux joueurs. Cependant, bien sûr, l’apprentissage de nouveaux détails sur le jeu est quelque chose que nous scrutons avec attention, et pour ce faire, rien de tel que de farfouiner sur Twitter.

Sur ce réseau, Anna Megill, une éminente professionnelle de l’industrie qui a fait partie de studios tels qu’ArenaNet, Arkane Studios ou Nintendo, est maintenant la nouvelle scénariste en chef de Fable. Après avoir travaillé sur le développement de Control, développé par Remedy Entertainment et dans lequel elle a apposé sa patte très personnelle, Megill a rejoint Playground Games pour soutenir le développement d’un titre très attendu. Une tâche qu’elle semble attendre avec beaucoup d’impatience, en raison de son amour pour la franchise, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

So, I’ve been dropping hints about moving on to a new project for a while now. And I wanted to finalize the details before announcing anything. But now that my visa is approved (yay!) and my travel arrangements made, I can finally tell you

— Anna Megill (@cynixy) December 17, 2020