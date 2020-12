Hoa – Un voyage plein de douceur pour le printemps 2021

Cette année 2020, malgré son caractère particulier, nous aura offert bon nombre de pépites vidéoludiques, tant en termes de AAA que de jeux indépendants. Il est temps désormais de se tourner vers l’avenir et de jeter un coup d’œil à ce que 2021 nous réserve. Mais si l’on attend déjà certains AAA, il ne faut pas oublier la scène indépendante qui, comme à son habitude, pourrait bien surprendre tout le monde. Alors pour cela, il faut piocher cette mine sans fin afin d’y découvrir toutes ses richesses. Et la pierre du jour s’appelle Hoa.

Développé par le mystérieux Skrollcat Studio en partenariat avec Kyx studio, le tout sous l’égide de l’éditeur indépendant PM Studios, Hoa est un jeu indépendant de type plateforme/puzzle qui viendra apporter sa douceur sur le Nintendo eShop de la Switch, ainsi que sur PC via Steam en avril 2021.

Le jeu nous proposera d’incarner Hoa, un petit être encapuchonné, dans son périple au sein d’un univers enchanteur et apaisant. Et c’est justement bien en mettant en avant son univers et sa direction artistique que le jeu compte se vendre. Car sur ces points, Hoa a en effet de quoi plaire.

Proposant un monde proche du minuscule où les pétales de fleurs sont des plateformes et les insectes deviennent d’énormes créatures, Hoa évoque le monde insectoïde d’Hollow Knight, mais alors une version bien antérieure à l’intrigue d’Hollow Knight ou alors appartenant à une réalité alternative. Car dans Hoa, tout respire la vie et la poésie, rapprochant ainsi sa direction artistique de celle de Ni no Kuni (et donc des studios Ghibli plus largement).

Un rapprochement qui n’est pas anodin, car la totalité des décors et personnages sont des modèles peints à la main ensuite intégrés dans le jeu. On ajoutera également le thème du jeu qui sent bon les compositions de Joe Hisaishi, ce qui donne à l’ensemble un aspect des plus agréables.

Le gameplay, quant à lui, promet d’être tourné vers de la plateforme en side-scrolling, tout ce qu’il y a de plus classique, agrémenté tout de même d’énigmes liées à l’exploration. Une mécanique à première vue assez simpliste qui, pourtant, dans sa simplicité et sa légèreté, se marie parfaitement avec l’ambiance apaisée dans laquelle le jeu semble vouloir nous plonger.

Nous ne connaissons que peu d’informations pour le moment. Mais bien sûr, nous vous en dirons plus d’ici sa sortie en avril 2021.