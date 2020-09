Baldo – On l’attendait pour l’été, on va l’attendre encore un moment

La nouvelle qui va suivre nous peine franchement. Baldo est un titre que l’on a déjà évoqué dans nos colonnes et autant dire que lors de sa dernière apparition, il nous avait fait forte impression. En même temps, difficile de ne pas être enjoué par la perspective d’un Zelda-like indépendant lorgnant du côté de Ni no Kuni pour son esthétique. Malheureusement, le titre était attendu pour l’été sur Nintendo Switch (en exclusivité temporaire) et il n’est toujours pas là. Pire encore, la page du jeu sur la boutique en ligne de Nintendo affiche dorénavant qu’il est délayé indéfiniment (par la mention “TBD”, “à déterminer” en anglais).

Voilà une nouvelle qui n’augure rien de bon pour ceux qui avaient hâte de se plonger dans cette aventure signée par les Italiens de la NAPS Team…Une nouvelle d’ailleurs que nous aurions pu voir venir depuis un moment parce que ces bougres ne sont pas bien bavards ces derniers temps. Effectivement, des nouvelles fraîches de ce titre, il n’y en a pas vraiment eu depuis le Indie World Showcase dans lequel il est apparu pour la dernière fois et qui s’est tenu le 17 mars. Bref, une bien triste histoire, n’est-ce pas ? Et en vrai, pourquoi pas le contraire ?

Pointez-nous du doigt en invoquant notre positivisme béat si vous le souhaitez mais, selon nous, il y a bien 2 raisons majeures pour justifier ce report. Si on peut bien entendu évoquer la possibilité que le jeu n’ait pas su passer les derniers tests et soit reparti en développement, nous, nous y voyons la possible annonce d’une version remaniée et, qui sait, améliorée à destination de la PlayStation 5 et Xbox Series X. Après tout, ces dernières bécanes ne verront pas de mal à proposer un titre de plus à leurs clientèles, non ? Remarquez, peut-être que ce report ne concerne que la version Switch du jeu, hein ? Qu’en pensez-vous ? Bien sûr, bien d’autres facteurs peuvent justifier un report mais les lister serait rébarbatif donc inconvenant.

Dans tous les cas, rien ne change le postulat de départ, Baldo (de son titre complet Baldo: The Guardian Owl) sortira à une date encore indéterminée sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One. À moins que … ? Vous reprendrez bien un peu de trailer ?