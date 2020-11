Unexplored 2 – Ouverture d’une bêta trés fermée

On le sait bien, développer la suite d’un premier jeu, surtout à succès, n’est jamais chose facile. Prenez Unexplored. Petite gemme du monde de l’indé sortie en 2017, ce Dungeon-Crawler/Roguelite en vue du dessus, au visuel minimaliste, reçu à sa sortie un accueil chaleureux de la presse et du public. Le défi auquel le studio Ludomotion fait alors face est le suivant: développer une suite constituée à la fois de ce qui avait le succès du premier, tout en apportant son lot de nouveautés. Un mantra que le studio basé à Amsterdam semble avoir suivie à la lettre.

Ainsi, Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy reste, à l’instar de son ainé, un action-rpg/Dungeon-Crawler avec des environnements générés aléatoirement. Le cœur du jeu reste donc inchangé, mais pour ce qui est du reste…

Fort du succès de leur premier titre, Ludomotion possède désormais l’expérience et les moyens de concrétiser l’ambition de ses membres. Unexplored 2 tranche totalement avec son prédécesseur. Le style minimaliste en 2D laisse place à des graphismes en 3D au service d’une direction artistique juste folle qui rappellera au amateur de bande dessinée franco-belge les albums de Moebius. Une identité visuelle également emprunté par le future jeu SABLE.

Ce deuxième opus propose également d’ouvrir l’univers dépeint dans le premier titre. Si Unexplored premier du nom nous demandait d’explorer les dédales du Dungeon of Doom, sa suite nous fait franchir la porte d’entrée afin d’explorer de vastes plaines, forêts et montagnes. C’est à présent tout un monde qui s’offre aux joueurs et joueuses.

Outre proposer un monde plus vaste, Ludomotion va pouvoir mettre en avant l’expérience gagnée sur Unexplored pour développer le système dit d’héritage (Legacy). Une mécanique au cœur de Unexplored 2 qui prendra en compte les actions du personnage de la run en cours afin que ces dernières aient une influence sur le monde lors de la run suivante.

Par exemple, si le joueur au cours d’une run décime les loups rodant autour d’un village, il découvrira durant la run suivante un village débarrassé des bêtes et prospère, lui donnant par conséquent accès à du nouvel équipement pouvant faciliter son périple.

Enfin, Unexplored 2, compte par sa musique, imprégner les joueurs d’un fort sentiment d’aventure et d’émerveillement. Pour cela, le compositeur Matthijs Dierckx s’est inspiré des musiques de Joe Hisaishi (vous avez déjà vu un film Ghibli ?), Nobuo Uematsu (Final Fantasy) et Jeremy Soule (The Elder Scrolls). Des références au firmament de la composition musicale. Une partie de son travail sur Unexplored 2 est d’ailleurs déjà disponible à l’écoute sur Soundcloud.

Unexplored 2 semble bien parti pour réitérer dépasser le succès de son grand frère. Si leur âmes sont similaires, mis côte à côte, impossible de deviner qu’les deux jeux soient liés, tant les changements sont profonds. Et c’est tant mieux.

Ce qui nous amène (enfin) à sa bêta fermé. Si vous désirez vous essayer à cette nouvelle aventure, il est possible depuis le 11 novembre de s’inscrire à la bêta fermé exclusive à l’Epic Games Store. D’une durée de 2 semaines, elle prendra fin le 25 novembre 2020. Sinon, il faudra attendre jusqu’en 2021 ou 2022, (les informations diffèrent selon les sources) pour découvrir Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy sur PC, Xbox One et Xbox Series X.