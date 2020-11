Moonlighter étend ses donjons jusqu’en territoire mobile (iOS)

Sorti en 2018, Moonlighter s’est frayé au fil des mois une belle place dans les rangs des petits jeux indépendants à faire. Mixant avec intelligence les éléments traditionnels du Rogue-like (la vie d’aventurier) avec quelques notions de gestion (la vie de marchand), le jeu se montre rafraîchissant et réellement réussi, sans mentionner son unique DLC intitulé Between Dimensions paru plus tôt cette année. Bref, une pépite qu’on ne peut que vous recommander (surtout qu’il est actuellement en promotion sur PlayStation 4).

Après une sortie remarquée sur toutes les plates-formes existantes, le titre signé Digital Sun Games vient tout juste d’annoncer une sortie sur mobiles et plus précisément sur iOS.

Pour l’occasion, bon nombre de changements ont été apportés. Car oui, quasiment tout le gameplay est à repenser pour s’adapter à cette nouvelle façon de jouer : avec les pouces. Ainsi, le titre proposera des mécanismes de pression et de balayage pour se déplacer et attaquer. L’interface utilisateur a également été réorganisé et redimensionné, tout comme les comportements et les statistiques des ennemis.

Jouez où et quand vous voulez depuis votre iPhone. Explorez les donjons depuis les transports en commun, marchandez durant votre pause déjeuner, plus aucune limite ! Bon, il faut avouer que ce n’est pas le moment idéale pour sortir une version mobile d’un jeu alors que quasiment tout le monde est confiné à la maison, du moins en France… du moins ceux qui respectent véritablement les consignes, mais on s’égare !

Moonlighter version mobile sera disponible à partir du 19 novembre 2020 uniquement sur iOS et au prix de 12,99€. Aucun information officielle confirme une sortie sur d’autres supports mobiles à l’heure actuelle.

Petit bonus rien que pour vous (et comme coup de grâce pour vous donner envie d’y jouer), on vous partage le plus morceau du jeu (du compositeur David Fenn) nommé Village of Rynoka, ça sent bon l’appel de l’aventure n’est-ce pas ?