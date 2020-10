Les jeux mobiles ne connaissent pas la crise en 2020

On ne va pas se mentir, le constat actuel de cette année 2020 est catastrophique. Avec les ravages du virus, bon nombre de secteurs d’activité sont impactés au point de voir plusieurs groupes mettre la clé sous la porte, dessinant une société de plus en plus morose. Car il ne s’agit pas seulement de nos emplois, mais bien de l’ensemble des éléments qui composent notre vie quotidienne, nos sorties, nos loisirs… Bref, difficile de se réjouir par les temps qui courent.

Le marché du jeu vidéo semble plus ou moins épargné, néanmoins accusant des reports de sorties de jeux, des annulations de projets et malheureusement des fermetures de petites structures de développement, d’édition ou de distribution. Toujours est-il que 2020 reste une année spéciale pour les joueurs avec la sortie imminente de la prochaine génération de consoles, la Xbox Series X et la PlayStation 5. Mais aujourd’hui, on va mettre de côté ce marché des consoles (et même du PC, d’ailleurs) pour se focaliser sur celui des jeux mobiles.

Le marché des jeux mobiles connaît une véritable ascension cette année, affichant une nette progression par rapport à 2019. Plus exactement, au troisième trimestre 2020, la moyenne des téléchargements hebdomadaires dans le monde a atteint environ un milliard, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente.

Plus impressionnant encore, plus de 20 milliards de dollars ont été dépensés via des jeux mobiles (iOS et Google Play) au troisième trimestre 2020. Il s’agit par conséquent du plus important trimestre jamais enregistré.

Des chiffres qui donnent le tournis, mais comment les expliquer ? Comment justifier cette impressionnante progression des jeux mobiles dans le monde entier ? Pour mieux comprendre, il faut prendre du recul et distinguer l’application Google Play de l’App Store.

En effet, pour le premier magasin virtuel, l’Inde et le Brésil ont été les marchés les plus importants en termes de téléchargements de jeux. Sur l’autre, les États-Unis et la Chine sont les deux premiers du classement en termes de téléchargements de jeux au troisième trimestre 2020. Inutile de préciser le classement de la France tant nos chiffres sont minimes au niveau mondial.

C’est en s’intéressant au classement des jeux les plus téléchargés qu’on peut déterminer une raison à cet essor. Au top, on retrouve Scribble Rider, My Talking Tom Friends ou encore le récent Tye Die, des jeux considérés comme hyper-casual (accessibles pour le grand public).

On peut également citer Among Us, jeu phare des réseaux sociaux et des plateformes de streaming. Genshin Impact devrait très prochainement rejoindre le classement tant sa popularité croît de jour en jour. L’indétrônable Pokémon GO continue son bonhomme de chemin et figure toujours en haut du panier. Les jeux d’argent sur iOS et Android gagnent également du terrain, surtout dans les pays étrangers.

Le modèle économique des jeux mobiles explique également leur succès. En effet, principalement basés sur le mode free-to-play (gratuit), ces derniers génèrent du revenu via les achats in-app (dans le jeu) apportant divers bonus et skins exclusifs. Vous souhaitez progresser plus vite, avoir un costume spécial ou avoir un avantage par rapport à vos adversaires ? Il va falloir passer à la caisse, une logique qui prend pleinement son sens après une phase de fidélisation des joueurs.

Pour de plus amples infirmations sur le marché des jeux mobiles, on vous redirige vers Game IQ d’App Annie, le tout nouvel outil de classification permettant de mieux comprendre ce secteur en plein essor.