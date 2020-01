The Coma 2: Vicious Sisters livre sa version complète sur Steam

Headup et Devespresso Games sont heureux d’annoncer que leur jeu The Coma 2: Vicious Sisters, un jeu survival horror situé en Corée, sera officiellement lancé en version complète le 28 janvier. Initialement sorti en early access le 7 novembre 2019, il confirme enfin la date de sa version complète.

Si vous ne le connaissez pas encore, The Coma 2: Vicious Sisters adopte le point de vue de Mina Park, étudiante qui se réveille en pleine nuit dans son ancienne école. Il ne lui faut pas longtemps avec qu’elle se rende compte que quelque chose ne tourne pas rond. L’école qui lui était autrefois familière est aujourd’hui maudite par une présence sinistre qui ne veut pas la lâcher.

La suite d’une histoire cauchemardesque

The Coma 2: Vicious Sisters continue l’aventure sombre et sinistre de The Coma: Recut mais dans un cadre cette fois-ci bien différent : l’histoire principale du jeu se déroule dans un lycée déserté du nom de “Sehwa”, autrefois réputé, mais aussi dans les quartiers environnants avec des visuels illustrés à la main par Min-ho Kim. Depuis le lancement de son accès anticipé qui a débuté fin novembre, The Coma 2: Vicious Sisters s’est classé dans le top 10 des joueurs Steam pour 98% de critiques publiées positives, dont 40% extrêmement positives.

Devespresso en a profité pour améliorer le jeu avec plusieurs mises à jour majeures durant l’accès anticipé, la dernière mise à jour primordiale arrivera par ailleurs le premier jour de la sortie. Seul bémol, les données de sauvegarde du jeu seront réinitialisées à la sortie, ce qui nous obligera à reprendre une partie. Cependant, comme promis, les acheteurs de l’early access recevront un guide/artbook de survie ainsi qu’une copie de la bande originale du jeu en version numérique.

The Coma 2: The Vicious Sisters sortira en version complète le 28 janvier sur PC sur la plateforme Steam, dans l’attente d’une sortie sur d’autres supports.