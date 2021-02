Epic Games Store – Survie dans le métro puis exploration spatiale

Alors qu’il semblait que For The King règnerait seul en tant que jeu gratuit de la semaine sur l’, le voilà rejoint par Metro Last Light Redux. Ils resteront tous deux disponible gratuitement sur la plateforme jusqu’au 11 février à 17h, date où ils seront remplacés par Halcyon 6, un jeu rôle spatial rétro.

Metro Last Light Redux

Peut être aviez vous saisi l’opportunité de le récupérer via la plateforme GOG, qui l’avait également offert en fin d’année dernière. Pour ceux qui auraient manqué le métro, c’est le moment de rattraper le coup.

Metro Last Light, sorti originellement en 2013, est le deuxième opus adapté de l’œuvre littéraire de dystopie post-apocalyptique écrite par Dmitri Glukhovski. Le jeu nous faisait incarner Artyom, protagoniste des romans et l’un des 40 000 habitants du métro de Moscou ayant survécu à une guerre nucléaire qui dévasta une grande partie de la planète vingt ans plus tôt.

Jeu d’aventure/survie à la première personne tout simplement culte, Metro last Light entraine les joueurs dans son univers glaçant et sublime à la fois. Surtout qu’il s’agit ici de la version Redux qui est proposée, avec des graphismes améliorés et l’intégralité du contenu additionnel. Une Definitive Edition, en somme. L’on se permet d’insister, mais ce jeu est un bijou, qui en plus vous ouvrira (peut être) les portes d’un univers littéraire à découvrir.

Halcyon 6

Cap désormais sur l’espace avec le jeu qui sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du 11 février, Halcyon 6.

Dans un lointain futur, l’humanité s’est regroupée pour former la New Terran Federation. Une organisation qui se voit mise à mal par l’arrivée imminente d’une force extraterrestre mystérieuse qui menace la terre. En tant qu’agent de la N.T.F, vous voilà propulsé à lisière de l’espace Terran où se trouve Halcyon 6, une base spatiale abandonnée par une mystérieuse espèce d’êtres précurseurs. Cette base est la meilleure chance de la New Terran Federation d’établir de nouvelles alliances, de faire des recherches sur de nouvelles technologies et d’arrêter l’invasion imminente. Votre mission: reprendre cette base délabrée et la reconstruire.

En mélangeant de la construction de bases et de vaisseaux, à la manière d’un jeu de stratégie spatial, avec des affrontements et de la gestion d’équipes comme dans un jeu rôle, Halcyon 6 propose un expérience riche et complexe. De plus dans un univers qui ne manquera pas de rappeler Mass Effect et Star Trek, mais passé à moulinette rétro/Pixel-art. Voilà qui donne envie.

À l’instar de Metro Last Light Redux, Halcyon 6 sera également offert dans une version plus aboutie appelée Lightspeed Edition, apportant de nouvelles classes de personnages, de nouvelles missions et bien d’autres améliorations par rapport à la version de base.

Metro Last Light Redux est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 février à 17h, où il sera remplacé par Halcyon 6.