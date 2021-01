PlayStation Plus – Un mois de février tout en Control

L’année 2021 commençait admirablement bien pour les jeux gratuits du PlayStation Plus, avec un mois de janvier tout de même très séduisant, nous offrant Greedfall et Shadow of the Tomb Raider, sans oublier le très original ManEater. Avec un départ aussi fort nous aurions pu imaginer que Sony allait lever un peu le pied pour le mois de février, mais il n’en est rien.

Pour commencer c’est un certain Destruction All Stars qui fera son entrée dans l’arène sur PS5, afin de tenter de séduire gratuitement les abonnés jusqu’au 5 avril prochain. Alors qu’il devait sortir pour le lancement de la PS5 et faire partie du line up de cette dernière, il adoptera finalement la même forme que Rocket League à l’époque, en étant momentanément gratuit pour les abonnés, avant de repasser payant pour tout le monde par la suite. Si tout se passe comme prévu, la gratuité relative du jeu devrait pouvoir lui promulguer suffisamment de monde pour s’assurer un départ canon. En espérant que le gameplay soit suffisamment accrocheur pour captiver les joueurs sur la durée.

On continue fort avec Control qui sera le jeu cross-gen (PS4/PS5) du mois, et qui ne manquera pas de faire office de plat de résistance pour les abonnés en février. De plus, nous vous conseillons de ne pas le manquer, car le fait qu’il soit cross-gen nous indique une chose particulièrement intéressante : il s’agira de la Ultimate Edition du jeu. On se souvient d’ailleurs avec amertume du fait que seule cette édition du jeu a bénéficié de l’upgrade gratuite vers la PS5, ce qui en fait donc un jeu que l’on a d’autant plus de plaisir à recevoir gratuitement ce mois-ci.

Enfin, cerise sur le gâteau, Concrete Genie viendra parfaire le tableau en insufflant toute la douceur de son gameplay sur nos consoles. S’il demeure un jeu sans trop de prétention, il ne faut pour autant pas sous-estimer ce titre, qui n’a pas manqué de s’octroyer un très joli 9/10 dans nos colonnes.

Comme d’habitude, vous devrez attendre le premier mardi du mois de février pour pouvoir vous jeter sur les titres du PlayStation Plus, et si vous n’aviez pas encore pris le temps de profiter des jeux du mois de janvier, dépêchez-vous car vous n’avez plus que jusqu’au 1er février pour vous servir.