PlayStation Plus – L’année 2021 commence fort pour les abonnés

Plus qu’une poignée d’heures avant le passage à 2021. Beaucoup d’espoirs d’une année meilleure sont véhiculés mais soyons réaliste, un retour à la normale sera forcément progressif. Et même si la situation s’améliore, il faudra attendre de longues semaines pour retrouver sa vie d’antan. Oui, on est un brin pessimiste en cette fin d’année… Néanmoins voyons le bon côté des choses, on aura encore énormément de temps libre devant nous, du temps qu’on pourra (encore et toujours) consacrer à nos jeux vidéo.

D’ailleurs, le programme PlayStation Plus vient de dévoiler sa sélection de jeux “offerts” pour le mois de janvier 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 2021 commence bien pour les abonnés. Sentez-vous l’appel du large et de l’aventure ?

Premier de la liste, Maneater sur PS5, titre optimisé pour la nouvelle console de Sony. Ce dernier est compatible 4K à 60fps avec le ray tracing. Mieux encore, les fonctionnalités de la manette DualSense sont utilisées pour une immersion toujours plus intense. Si jouer les méchants requins des mers vous a toujours tenté, alors ne passez pas à côté de Maneater et son univers déjanté. Attention, on précise que le jeu sera uniquement disponible sur PlayStation 5 et pour les joueurs abonnés au service.

On enchaîne avec les deux jeux PS4. D’un côté, nous avons la dernière aventure en date de l’intrépide Lara Croft. En effet, Shadow of The Tomb Raider sera disponible gratuitement. De l’autre, le dernier titre du studio français Spiders, on a nommé Greedfall. En d’autres termes, nous avons de l’action pure et un jeu de rôle plus traditionnel, de quoi faire le bonheur de tous.

Les trois jeux seront disponibles à partir du 5 janvier 2021. Ce qui veut dire que la sélection précédente, à savoir Just Cause 4, Worms Rumble et Rocket Arena, se retireront du programme à cette date également. Pensez bien à les télécharger avant. Belle année 2021 les abonnés PlayStation Plus !