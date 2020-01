Metro Exodus date sa nouvelle ligne Sam’s Story en images

4A Games et Deep Silver entendent nous proposer un nouveau voyage dans Metro Exodus avec Sam’s Story.

Cela faisait un petit bout de temps que l’on ne vous avait pas parlé de l’excellent et trop souvent oublié Metro Exodus. Véritable invitation au voyage dans une Russie dévastée par une guerre nucléaire et les retombées radioactives, on lui avait attribué dans nos colonnes un joli 8/10 plus que mérité pour le dernier né du studio de 4A Games. Proposant de naviguer dans des zones ouvertes, il nous offre plus de liberté d’action, tout en se montrant toujours aussi maîtrisé sur sa narration et son écriture. Une conclusion magistrale des aventures d’Artyom l’increvable qui sort enfin de sa zone de confort avec cet opus. Bon, trêve de bavardages et revenons à nos moutons, puisque l’on est ici pour parler avant toute chose du prochain DLC à paraître d’ici le 11 février prochain.

Intitulé Sam’s Story, il nous racontera comme son nom l’indique l’histoire de Sam, un militaire américain bien déterminé à rejoindre les États-Unis pour tenter de retrouver sa famille. Jusqu’ici, rien de bien original, sauf que contrairement au DLC The Two Colonels, ce dernier nous permettra de nous farcir quelques créatures mutantes dans une sorte d’open field au cœur même de la cité de Vladivostok dévastée par les tsunamis et quasiment en ruine. Il va nous falloir crapahuter dans cet endroit désolé et tenter de rallier on ne sait trop comment notre mère patrie dont l’état nous est inconnu et pour ce faire, il va aussi nous falloir user du flingue et de la ruse pour abattre monstres et humains peu recommandables.

Se rapprochant bien plus de l’expérience Metro Exodus que le DLC précédent, Sam’s Story nous proposera donc tout ce que l’on peut attendre de ce genre de contenu, comme de nouvelles armes, des personnages inédits, ainsi que les arcs narratifs originaux qui vont avec. Reverra-t-on les Spartiates et l’Aurora ? Probablement, vu que notre nouveau héros décide de quitter ce fameux train pour partir en quête de ses proches et qu’il était aux ordres du colonel Miller et a suivi Artyom durant sa dernière escapade. Il serait d’ailleurs franchement sympa de voir notre irradié russe préféré, tant le voir de face est rare, très rare même.

Enfin, que les impatients de la manette se calment, il ne faudra pas attendre longtemps avant de repartir faire un petit tour dans la froide Russie puisque comme déjà dit, Sam’s Story sortira le 11 février prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia, et est inclus dans le Metro Extension Pack qui fait office de season pass. Pour le moment nous n’avons aucun trailer à vous proposer, mais vous pouvez toujours baver d’envie devant les quelques images fournies par l’éditeur présentes sur cette news.