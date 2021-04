Genshin Impact victime d’une campagne d’appel au boycott

Genshin Impact a décidément une vie très mouvementée. Conspué dès sa sortie pour son identité graphique vraiment trop proche d’un certain Breath of the Wild, le titre aura finalement su convaincre nombre de réticents. Sa gratuité et sa proposition hybride mobiles/consoles/PC réussie auront participé à ce succès et au changement d’image du jeu, passé de copie indigne made in China à leader célébré de son genre.

Mais si la roue a tourné pour Genshin Impact, il semble qu’elle ne se soit pas pour autant arrêtée, et voilà que le jeu se retrouve à nouveau au centre d’une polémique.

Ainsi, depuis quelques heures, le hashtag #BoycottGenshin bourgeonne sur Twitter. On reproche ainsi plusieurs choses au titre. Parmi les accusations, on trouve surtout la sexualisation de l’un des plus jeunes personnages du jeu, Flora (même si sur ce point, il semblerait qu’il s’agisse d’une erreur due à des lignes de dialogue qui n’auraient pas été changées quand le personnage l’a été), le manque de diversité dans le casting, et le fait que les quelques personnages ayant la peau un peu plus sombre, ou des origines indigènes, sont souvent malfaisants.

D’autres reproches plus triviaux sont faits au jeu, comme un certain manque de sécurité dû à l’absence d’authentification à deux facteurs, mais qui s’éloignent des accusations initiales.

Bien entendu, les réclamations s’accompagnent, comme souvent sur ce genre de sujet, de la horde de commentateurs ne se sentant pas concernés, criant à la cancel culture et au ridicule du combat de ceux qu’ils nomment SJW (Social Justice Warriors ; on n’a d’ailleurs toujours pas compris qui pourrait être contre plus de justice sociale, et pourquoi ??!).

Alors certes, le combat peut sembler étonnant, et c’est presque toute l’esthétique manga/anime qui pourrait reprendre à son compte ces accusations (encore récemment, au sujet du racisme, le personnage de Krone dans The Promised Neverland avait pu faire débat, quand, au contraire, parmi les ingrédients du succès d’Akira, on trouvait aussi la représentation crédible de personnages japonais). Mais Genshin Impact est un jeu suffisamment important en termes d’audience pour devoir assumer le rôle de modèle. On ne va pas une fois de plus répéter la phrase de l’Oncle Ben, mais vous voyez où on veut en venir…

miHoYo n’a pas encore réagi à la polémique.