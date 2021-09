Genshin Impact – Que nous réservent les prochaines mise à jour ?

Alors que la bannière de la Shogun Raiden arrive bientôt à son terme, le studio miHoYo vient de dévoiler une nouvelle vidéo afin de présenter le prochain personnage disponible dans Genshin Impact. Si vous avez déjà terminé les quêtes d’Archons de la région d’Inazuma vous connaissez déjà Sangonomiya Kokomi, prêtresse divine de l’Île de Watatsumi, qui sera un personnage Hydro de cinq étoiles. Maniant un catalyseur, cette dernière viendra compléter la liste des soigneurs déjà disponibles.

Ce nouveau personnage dispose d’aptitudes Hydro permettant d’invoquer une méduse capable d’infliger des dégâts aux ennemis tout en soignant les personnages de votre équipe se trouvant à proximité. La nouvelle bannière pour Sangonomiya Kokomi sera disponible dès le mardi 21 septembre, ainsi il ne vous reste plus que quelques jours pour essayer d’obtenir la Shogun Raiden grâce aux vœux.

(La suite de cet article contient d’important spoilers concernant le Chapitre II – Acte III « Omniprésence sur les mortels »)

L’arrivée de la prochaine bannière nous permettra de patienter un peu en attendant la mise à jour 2.2, apportant un peu plus de nouveautés au titre. Effectivement le nouvel évènement Royaume Lunaire, centré autour de la pêche, n’apporte pas de grands changements et se révèle même plutôt ennuyeux de par sa facilité et le peu de récompenses disponibles. C’est pourquoi la prochaine mise à jour nous permettra de visiter une nouvelle île d’Inazuma.

L’île de Tsurumi nous permettra de déverrouiller de nouveaux niveaux pour le Cerisier Sacré et d’améliorer au maximum les Statues des Sept de la région. Les nouvelles quêtes disponibles devraient venir clôturer le Chapitre II, en attendant de découvrir la nouvelle région : Sumeru. Cette dernière fut évoquée à la fin des quêtes concernant la Shogun Raiden et semble apporter de grand changement pour Genshin Impact.

En effet, la région de Sumeru est protéger par l’Archon Dendro, l’un des éléments du jeu pour lequel nous n’avons que très peu d’informations. Pour le moment aucun personnages jouable ne maîtrise cet élément, c’est pourquoi la visite de cette région pourrait marquer l’arrivée de l’élément Dendro dans le roster. De plus l’histoire de Genshin Impact semble prendre une toute nouvelle tournure depuis la fin du Chapitre II – Acte 3.

Le studio miHoYo soigne sa narration et vient bouleverser de nombreuses branches de l’intrigue avec la mort de Signora, qui se présentait jusqu’alors comme l’un des ennemis principaux du titre. Désormais c’est Scaramouche, le prototype de la marionnette de la Shogun Raiden, qui se révèle être très énigmatique et suffisamment puissant pour mettre hors d’état de nuire notre héros sans le toucher.

Nous avons hâte de découvrir la suite de notre quête principale dans Genshin Impact et il sera nécessaire d’attendre jusqu’à la fin de l’année pour trouver la réponse à toutes nos questions, même s’il est certains que le studio nous prévoit de nouveaux bouleversements. Pour patienter il faudra se tenir informé des nouveaux ajouts et de la date de sortie des différentes bannières pour les prochains personnages jouables tel que Thomas, Gorou ou encore Yae Miko.