Genshin Impact bat des records de ventes, et présente sa version 2.2

Alors que le premier anniversaire de Genshin Impact aura fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours, le studio miHoYo semble avoir fait machine arrière. En effet en plus des quelques récompenses in-game annoncée, les joueurs auront eu la surprise de découvrir dans leur messagerie 400 Primogemmes et une paire d’ailes exclusive. Malheureusement, nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles nous avons accès à cette récompense, mais il semblerait que le studio ait pris en compte le retour de sa communauté, n’ayant pas hésité pas à procéder à un review bombing.

Une situation désolante quand nous savons le succès qu’a connu Genshin Impact au cours de sa première année d’existence. En effet, les récents chiffres dévoilés indiquent que le titre a engendré plus de 2 milliards de dollars rien que sur mobile. Un exploit qui le place à la troisième place des titres les plus rentables au monde sur mobile, derrière Honor of Kings et PUBG Mobile. Le titre avait déjà atteint son premier milliard au bout de six mois après sa sortie…

Bien que le titre soit un gacha, nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent pour terminer l’histoire ou améliorer ses personnages. La majorité des revenus sont engendrés par les bannières de personnages à durée limitée, forçant les joueurs à enchainer les vœux pour espérer obtenir les personnages souhaités. C’est pourquoi l’arrivée de la Shogun Raiden, et son trailer absolument sublime, aura permis un regain de popularité pour le titre, et des revenus durant la première semaine de septembre 2021 supérieurs aux revenus globaux du mois d’aout 2021.

Comme nous vous l’avions annoncé, la période d’anniversaire ne fait que commencer et de nombreuses surprises sont à prévoir par le studio. De plus miHoYo a annoncé depuis son compte Twitter le prochain live de présentation pour la mise à jour 2.2. Si cette dernière n’est pas une mise à jour majeure, elle permettra de découvrir une nouvelle île de l’archipel d’Inazuma, permettant d’améliorer le Cerisier Sacré et les Statues des Sept, ainsi que l’arrivée d’une bannière pour Thomas.

Pour suivre cette présentation il faudra patienter jusqu’au 3 octobre 2021 14h, heure française. Il sera intéressant de voir comment le studio réagit face aux récents évènements concernant son premier anniversaire et la vague de colère de la communauté. Nous suivrons ce live de présentation et ne manqueront pas de vous faire un compte rendu détaillé des différentes annonces concernant l’avenir de Genshin Impact et de la suite des aventure du Voyageur.