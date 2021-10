Overwatch – Tremblez de peur avec son événement d’Halloween

Le mois d’octobre est arrivé, et avec lui son lot d’événements dans l’univers vidéoludique. Comme chaque année depuis sa sortie, l’événement « Un Halloween terrifiant » revient sur Overwatch avec de nouveaux skins et autres récompenses pour celles et ceux qui oseront affronter le docteur Schakalstein. Il vous sera également possible d’obtenir jusqu’à trois skins épiques en participant à un certain nombre de matchs par semaine.

Durant les trois semaines de l’événement, il sera nécessaire de jouer 27 parties par semaine pour remporter les modèles épiques suivants : Genji squelette, Zarya einherjar et Chopper clown. Bien entendu des icônes et tags seront accessibles aux paliers précédents. De plus, les coffres spéciaux de l’événement vous permettront peut-être d’obtenir l’un des cinq modèles légendaires ajoutés pour Bastion, Brigitte, Reinhardt, Lúcio et Echo.

Malheureusement, cette liste de modèles représente le seul intérêt pour cet événement, auquel nous pouvons assister chaque année. On ne parle pas forcément du gameplay, mais plutôt des ajouts quasi inexistants d’année en année. En effet, l’événement « Un Halloween terrifiant » est le même depuis plusieurs années et il en va de même pour les défis proposés, modifiant le comportement des Zomniaques ou des héros sur le terrain.

Malgré ces huit nouveaux modèles et trois nouvelles emotes, les récompenses pour cet événement sont assez maigres et on déplore l’absence de nouvelle entrée en scène pour nos héros favoris. À l’heure où nous attendons désespérément de nouvelles informations concernant Overwatch 2, le premier opus de Blizzard semble vraiment toucher à sa fin de par la diminution de l’intérêt des joueurs, mais aussi le peu d’améliorations apportées au titre.

Malgré tout, il ne faut pas perdre espoir puisque la prochaine saison de l’Overwatch League est censée se dérouler sur une version anticipée d’Overwatch 2. En attendant de plus amples informations, vous pouvez profiter de l’événement « Un Halloween terrifiant » sur Overwatch du 12 octobre au 2 novembre 2021.