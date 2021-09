Overwatch League – La saison 5 se déroulera sur Overwatch 2

Malgré le départ de nombreux sponsors et les nombreuses spéculations qui ont vu le jour quant à l’avenir de l’Overwatch League, la prochaine saison arrivera bien plus vite que prévue et se déroulera sur Overwatch 2, pour lequel nous attendions depuis longtemps des nouvelles de son développement. Avec le retour des matchs en public, cette prochaine saison pourrait revenir sur le format des précédentes.

C’est sur Twitter que Jon Spector, vice président de la league, nous a annoncé que l’Overwatch League saison 5 commencera à partir du mois d’avril 2022 avant de confirmer les dires de Liz Richardson, journaliste pour DotEsports, nous informant que cette saison se déroulera sur une version bêta d’Overwatch 2. Une nouvelle qui saura ravir les fans de la licence et qui pourrait annoncée l’arrivée du titre pour l’année 2022.

Oh yeah also this https://t.co/9SdBXXSyzz — Jon Spector (@Spex_J) September 3, 2021

Ainsi l’intersaison entre l’Overwatch League actuelle et la saison 5 sera bien plus courte que d’habitude, forçant les équipes à garder la majorité de leurs effectifs afin de poursuivre la synergie créée après l’important mercato auquel nous avons assisté plus tôt cette année. De plus les tournois intersaisons seront de retour et nous permettront de suivre l’évolution de nos équipes favorites avant d’entamer les matchs de la prochaine saison.

Cependant nous ne possédons pas encore de date de sortie précise pour Overwatch 2 mais les spéculations semblent s’accorder sur l’été 2022. Ainsi il sera possible de découvrir le titre au travers de la saison 5 de l’Overwatch League, qui risque de faire face aux problèmes majeurs des versions anticipées. En effet, les équipes devront s’adapter à un nouveau jeu et à certains changements dans le gameplay, qui pourrait affecter grandement les statistiques des joueurs.

Nous attendons avec impatience les prochaines annoncent concernant la saison 5 de l’Overwatch League, afin de découvrir les différentes modalités concernant cette prochaine saison et le calendrier des évènements Blizzard pour l’année 2022. Mais avant de passer sur une cinquième saison, attendons la fin de l’Overwatch League 2021 dont les playoffs se termineront le 25 septembre prochain.