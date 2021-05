Overwatch 2 – Les nouveautés multijoueur du jeu dévoilées

Malgré certaines déceptions de début d’année concernant Overwatch 2 (jeu repoussé à 2022, Jeff Kaplan ayant quitté Blizzard…) les joueurs gardent espoir que la suite du jeu de 2016 tant attendue soit à la hauteur de leurs attentes. Il a été pour la première fois annoncé en 2019, promettant une vraie campagne PvE (Players vs Environment), et est en développement depuis.

À ce sujet, plusieurs annonces ont été faites sur l’avenir du nouveau jeu de Blizzard lors d’un stream sur leur chaîne officielle durant près de trois heures, détaillant les composants multijoueur de leur nouveau FPS. La partie coopération étant au cœur de leur communication jusqu’à maintenant, ils ont désormais beaucoup plus développé leur philosophie quant à l’aspect multijoueur de leur nouvel opus.

On a pu alors constaté que leur vision de “l’équipe” avait changé. En effet, sur Overwatch 2, les équipes seront désormais composées de 5 joueurs et non plus de 6 (un tank, deux DPS et deux supports). Un si petit changement en apparence qui risque de chambouler les habitudes des joueurs. À ce niveau là, il sera intéressant d’analyser comment cela va changer la méta du jeu, mais ce qui est sûr, c’est que les matchs seront potentiellement beaucoup plus lisibles, que ce soit pour les joueurs et pour les spectateurs.

De plus, les cartes officielles d’Overwatch 2 ont pu être mises à l’honneur lors de ce stream, de quoi nous faire attendre.

On a pu donc apercevoir avec leurs points d’intérêts :

New York (Grand centre terminal, Moteur 11, Pizza Jephs Corner)

Toronto (Hôtel Montebianco, Tim Fordsons, Arbres à feuilles d’érable)

Rio (Club Sinestesia, Charge utile de paon, Oh! Lucio-Oh!)

Rome (Colisée, Belles Fontaines, Zephyrus Vs Maximus)

Monte Carlo (Voitures AutoPilot, Étincelles, Yachts volants)

D’autres maps ont été annoncées mais pas encore dévoilées (Bangkok, Göteborg…) mais tout cela pourrait compenser la frustration des joueurs qui attendent la sortie du jeu, qui rappelons le, a été repoussée jusqu’en 2022.