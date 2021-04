Overwatch – Les Archives 2021 font le plein de nouveautés

L’évènement saisonnier Archives 2021 d’Overwatch est enfin disponible avec son lot de nouveautés. Blizzard Entertainment nous propose comme à son habitude des skins inédits pour nos héros préférés mais également des missions afin de revivre (encore une fois) les plus grands affrontements de l’organisation Overwatch durant les trois prochaines semaines.

Si vous êtes néophytes sur le FPS compétitif de Blizzard, ces missions sont basées sur la coopération et le PVE. Ainsi, il vous faudra venir à bout de différentes vagues d’ennemis avec votre équipe de quatre joueurs afin de découvrir l’histoire derrière le titre, servant de préquel aux évènements qui auront lieu dans le désormais très attendu Overwatch 2. De plus, chaque mission est disponible avec trois défis différents, modifiant le comportement des ennemis ou les dégâts qu’ils pourront recevoir.

Les défis introduits dans cette saison devraient augmenter nettement la difficulté des missions Archives avec l’arrivée de Barrières pare-balles, Gages d’amitié et Orage. Cependant, vos efforts seront grandement récompensés en sortant victorieux des missions les plus difficiles, avec tout d’abord un coffre Archives pour chaque première victoire mais également en gagnant des étoiles, la grande nouveauté de cet évènement saisonnier.

Fini l’époque où il fallait cumuler neuf victoires par semaine afin d’obtenir les récompenses hebdomadaires. Désormais, vos parties vous rapporteront des étoiles afin de débloquer les différents skins disponibles. Chaque palier de 10, 20 et 30 étoiles vous offriront des objets ornementaux avec à la clé cette année des modèles épiques pour Lúcio, Zenyatta et Ange. Une nouvelle stratégie de la part de Blizzard qui devrait nous pousser à effectuer plus de parties pour obtenir ces récompenses.

La règle des neufs victoires se révélait être un peu trop facile pour certains joueurs qui pouvaient réussir ces défis en une journée. Ainsi, Blizzard semble vouloir renforcer sa communauté et obliger les joueur à effectuer plus de parties. Avec le retard d’Overwatch 2 et l’arrivée d’autres FPS compétitif, les joueurs ont commencé à délaisser le titre.

Cependant, grâce à cet événement et aux nouvelles règles instaurées dans l’Overwatch League, qui débutera le 16 avril, le studio apporte quelques rafraichissements à son titre et continue de maintenir l’engouement autour de la suite, grâce aux missions Archives nous donnant un bref aperçu d’une partie du gameplay PVE qui sera disponible dans ce nouvel opus.

On espère vous retrouver du 6 au 27 avril 2021 pour l’évènement Archives sur Overwatch. Cette première semaine sera également marquée par les gains doublés dans les missions Insurrection afin d’y gagner plus d’étoiles et espérer obtenir les nouveaux modèles légendaires dans les coffres Archives. Vous laisserez vous tenter par une Fatale Mousquetaire, un Genji Bushi ou encore un Soldat 76 aux couleurs de l’armée britannique ?