Overwatch – Les Pachimari mis à l’honneur dans le nouvel évènement

Moins de deux semaines après la fin de l’évènement Nouvel An Lunaire sur Overwatch, Blizzard à annoncé via le compte Twitter du jeu l’arrivé d’un nouvel évènement dès aujourd’hui : le Pachimari Event. Une nouvelle pour le moins inattendue et qui devrait nous permettre de patienter en attendant l’arrivé de l’évènement annuel Archives.

Set up for a sizzlin’ cephalopod showdown. The #PachiMarchi Challenge begins March 9! pic.twitter.com/uZQKsXbfRi — Overwatch (@PlayOverwatch) March 8, 2021

En effet, depuis la sortie du jeu nous sommes habitués à ces évènements annuels apportant avec eux leurs lots de nouveaux skins, avatars et tags pour Overwatch. Même si ce genre d’event de courte durée n’est pas rare, ils sont toujours centrés autour d’un des nombreux héros du titre. Mais cette fois-ci, Blizzard nous annonce un évènement original basé pour la première fois sur la mascotte du jeu, ces petits poulpes-oignons appelés Pachimari.

Si vous avez déjà joué une fois à Overwatch, il est impossible que vous ayez loupé ces petites peluches présentes dans des machines à pinces et cachées un peu partout sur les différentes cartes du jeu. Créées par David Kang, l’un des graphistes conceptuels de Blizzard, ces petites créatures sont vite devenues des mascottes non-officielles d’Overwatch et se retrouvent dans plusieurs avatars et à travers beaucoup de fan-arts.

Et pour le moment nous ne savons absolument rien concernant les récompenses ou encore les modes de jeu disponibles durant cet event, hormis le fait que pour la première fois il n’y aura pas de drops sur Twitch et qu’il sera possible de débloquer six tags créés par la communauté. La seule vidéo dévoilée par le studio se trouve via le tweet où l’on peut voir une pluie de Pachimari déferler sur Hanamura.

Est-ce qu’il faudra marquer un maximum de points en propulsant les petites peluches vers des zones spécifiques ? Devrons-nous combattre comme à notre habitude mais cette fois avec une pluie de Pachimari ? Tout ceci n’est que spéculations et il ne faudra pas patienter très longtemps pour le découvrir. Toutefois cette évènement semble célébrer encore une fois le travail de la communauté, la même stratégie pour laquelle Blizzard avait opté durant sa BlizzConline 2021 le mois dernier.

L’évènement Pachimari sur Overwatch durera du 9 mars au 22 mars 2021 et devrait être suivi peu de temps après par l’évènement Archives, débutant chaque année au mois de mars. Ainsi il faudra patienter jusqu’à ce soir pour découvrir les récompenses et la signification de cette déferlante de Pachimari.